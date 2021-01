Belgisch accessoirelabel AWardt brengt kleurrijke "corona-collectie" op de markt

Bizarre tijden vragen om een weldoordachte aanpak, zo weten ook de dames achter het Belgische accessoirelabel AWardt. Moeder Wies en dochter Els bleven dan ook niet bij de pakken zitten, maar haalden inspiratie en energie uit de wereldwijde gezondheidscrisis voor de lancering van hun gloednieuwe zomercollectie.

Energiek, functioneel en bovenal seizoenloos... Zo kunnen we de SS21 collectie van AWardt het best omschrijven. Het label ontwierp twee nieuwe stuks, maar koos er ook bewust voor om enkele ontwerpen te herintroduceren. Alle stuks—nieuw en oud—staan dit seizoen in het teken van positiviteit. Om deze positieve boodschap over te brengen opteerde het label voor het gebruik van spraakmakende kleuren met positieve associaties. Zwoele roodtinten verwijzen naar vitaliteit, energie, kracht en passie, terwijl oranje en geel warmte en enthousiasme uitstralen. Het behoeft geen uitleg dat AWardt klaar is om een feel good zomer tegemoet te gaan!

"In de modewereld vormt het ontwerpen en op punt zetten van een collectie samen met het produceren van nieuwe modellen en prototypes een erg grote kost," aldus medeoprichtster Els Van Den Berghen. "Deze notie aangevuld met het besef dat de wintermodellen in 2020 weinig daglicht zagen heeft ertoe geleid dat wij in het nieuwe jaar enkele modellen in een zomerse versie herintroduceren."



Geen reguliere seizoensmode

De zomercollectie van AWardt bestaat uit drie getransformeerde en twee gloednieuwe ontwerpen. We herkennen de serie van vier samenhangende modellen met ingewerkte handgreep en mousse onder het kalfsleder, alsook de twee-in-een rugzak slash schoudertas. Voor de zomermaanden werd deze showstopper in een nieuw nubuck jasje gestoken.

Ook de serie van drie modellen met een combinatie van korrelig lamsleder en glad kalfsleder kwam voorheen aan bod. De vormen van deze stoere tassen werden gesimplificeerd en er werd een kleiner cross-body model met gesp aan de collectie toegevoegd.

Gloednieuw is een bloedrode bowling-schoudertas. De tas is dankzij diens toegankelijke formaat de ideale dagelijkse compagnon voor wie graag stijl en functie combineert. Als laatste is er een nieuw basic cross-body model dat—in een ideale wereld—dienst kan doen tijdens een feestje, concert of festival, maar momenteel ook een uitstekende compagnon is tijdens (bos)wandelingen.

De SS21 collectie is te verkrijgen in de flagship locatie van AWardt, alsook via hun website en bij hun talloze verkooppunten. De prijzen van de collectie schommelen tussen 215 en 425 euro.