BESTSELLER - Loungewear

Door de huidige ontwikkelingen kiezen we dit seizoen voor een outfit dit geschikt is voor zowel thuiswerken als om het huis mee uit gaan. Coole combi-sets, zachte joggingbroeken en dromerige pastelkleuren zorgen voor een multifunctionele outfit. De merken binnen BESTSELLER spelen continu in op de laatste trends en ontwikkelingen.

Ontwikkelingen loungewear

Vroeg in het voorjaar werd het al voorspeld: loungewear zou de absolute winnaar worden van 2020. De huidige maatregelen omtrent corona die over de hele wereld zijn geïmplementeerd hebben het winkelgedrag van consumenten veranderd. Er is een duidelijke toenemende vraag naar loungewear.

Met als dringend advies vanuit de overheid om thuis te werken wordt het dragen van fijne, maar minder leuke outfit steeds belangrijker. Alle BESTSELLER merken spelen in op de laatste trends en ontwikkelingen en bieden dit en komende seizoenen daarom een breed scala aan loungewear. De merken MAMALICIOUS, NOISY MAY, OBJECT, ONLY, PIECES, SELECTED FEMME, VERO MODA en VILA hebben in AW20 al fashionable en comfortabele loungewear in hun collectie.

Sustainability

Bij BESTSELLER willen we de reis van mode naar een duurzame realiteit versnellen. Daarom zijn ook in de loungewear collecties meerdere duurzame items te vinden die geproduceerd worden met duurzame materialen. Zo heeft OBJECT gebruik gemaakt van viscose vezels van het merk LENZING ECOVERO. Dit is afkomstig uit duurzaam beheerde bossen en wordt geproduceerd op een manier die de impact op het milieu verminderd. De samenstelling van deze items bevatten Organic Cotton en viscose van het merk LENZING ECOVERO.

Save to say dat dit toch wel hét jaar is waarin we niet zonder onze comfortabele loungewear kunnen. Na al die uren thuis gespendeerd te hebben, is het weer hoog tijd om ons te laten zien op straat. En voor wie denkt dat loungewear daar niet bij past, die heeft het mis.