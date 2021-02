Blom Fashion FW 2021/2022

Onze collecties voor dit seizoen zijn functioneel, modisch en commercieel.

Etage heeft prachtige BI-STRETCH jassen met een ongekend comfort in nieuwe kleuren. Magic Rain regenjassen waar een ton-sur-ton print op komt als je in de regen loopt, hoe leuk is dat én Wollen jacks en mantels met stretch. Ook dit is ongekend.

CRO de broek die iedere vrouw past.

De drie verschillende basismodellen sluiten perfect aan bij de diverse damesfiguren en zitten dankzij de opmerkelijk goede pasvorm prettig bij elke vrouw. Het grote maatbereik waarin de broeken verkrijgbaar zijn draagt daar ook zeker aan bij. Ook de nieuwe kleuren, nieuwe variaties in de broeken van flair, jock, jaquards etc.

Myrna by NED, De Myrna by NED collectie straalt klasse, energie en de liefde-voor-het-leven uit. Modieus, eigenzinnig en stijlvol zullen de eerste indrukken zijn.

Het is een smaakvolle collectie die bestaat uit zowel casual als representatieve items, bedoeld voor de vrouw van 40+ en uitgevoerd in meerdere (kwalitatief hoogstaande) comfortabele stoffen in zowel prints als uni. Prachtige printen met paars, ginger, groen. Bijpassende uni, sweat en brei maken het een top collectie voor dit moment.

Lundgaard, prachtig breimerk met mooie truien en vesten. Mooie jacquards. Dit najaar spelen de kleuren Bruin, groen, grijs en blauw ( melange) een belangrijke rol in de collecties.

Comme Ca, Prachtige printen met bijpassende vesten, truien en spencers vormen een commerciële collectie voor de vrouw van deze tijd. Mooie petrol kleuren, groenen, bleu en zand zijn er volop in terug te vinden.

I·CONI·K, In de snelle social media wereld met continu fast-fashion flashes the whole day around, wil de I-CONI-K klant genieten van het moment, en de tijd nemen om rond te kijken. Zij houdt van mooie natuurlijke materialen die voelen als een tweede huid met een flatteuze pasvorm voor haar silhouet.

Wij brengen Dutch design met een twist voor de vrouw die op zoek is naar net iets onverwachtst, voor elke state of mind en wat haar eigen garderobe opvrolijkt en aanvult met unieke dessins.

Vicolo Trivelli, super in zijn truien en vesten. Italiaans merk in vooral Europese pasvormen. Prachte gebreide truien en vesten in een breed kleuren pakket. Veelal wol mengingen.

Eleonora Amadai, Is een Italiaans label met een ongekende mogelijkheden op gebied van collectie, voorwaarden en samenwerking. Hun collectie is volledig op elkaar afgestemd. Dat betekent dat bijna elke artikel in alle kleuren van elke thema gemaakt wordt. Hierdoor kun je een collectie oneindig op elkaar afstemmen. Hun pasvormen zijn Europees. Hierdoor vallen de maten perfect. 34 t/m 48 en dat zijn dan EU maten. De kleuren voor winter zijn mooie winter bordeaux rood, groen in combi met zacht geel, blauw in zijn verschillende tinten.