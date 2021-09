Blom Fashion: Pleased to meet you

I·CONI·K

In de snelle social media wereld met continu fast-fashion flashes the whole day around, wil de I·CONI·K vrouw genieten van het moment, en de tijd nemen om rond te kijken. Zij houdt van mooie natuurlijke materialen die voelen als een tweede huid met een flatteuze pasvorm voor haar silhouet. I·CONI·K brengt Dutch design met een twist voor de vrouw die op zoek is naar net iets onverwachtst, voor elke state of mind en wat haar eigen garderobe opvrolijkt en aanvult met unieke dessins.

I·CONI·K wil dat iedere vrouw zich door hun fashion net iets mooier voelt, dan dat ze van nature al is en daardoor in hun eigen kracht staan op elk moment van de dag. De items in de collectie zijn gemaakt om te combineren tot een speelse, classy of ultravrouwelijke outfit. Nooit overdressed, nooit saai, maar altijd goed gekleed wat de dag ook brengt. Alle producten van I·CONI·K worden geproduceerd op een eerlijke en duurzame manier, en vinden dat als merk belangrijk en selecteren daarop onze productie partners.

I·CONI·K wordt aangeboden van XS-XXL, waarbij U zelf de sleutel mag bepalen als detaillist. Zij hebben ook een prima B2B waar je perfect de mogelijkheid hebt om te kunnen aanvullen en nieuwe items te kunnen selecteren. Ook zijn er van ICONIK sfeer foto’s én productfoto’s beschikbaar via onze site om u op gebied van marketing maximaal te kunnen ondersteunen.

Myrna by NED

De Myrna by NED collectie straalt Vrolijkheid, vrijheid en zelfvertrouwen waren dan ook de emoties die we de nieuwe collecties hebben willen meegeven wat leidt tot prachtige kleurenvariaties in bijzondere eigentijdse prints.

De vele bijpassende uni’s maken er een veelzijdige collectie van. En dan heb ik het alleen nog maar over het kleurenpallet. De met zorg samengestelde verscheidenheid aan comfortabele, rekbare stoffen met een rijke uitstraling passen naadloos bij de diverse outfits en draagmomenten en zullen u zeker verrassen.

Super vrouwelijk gekleed gaan met enorm veel comfort daar is Myrna het antwoord op. Myrna by NED is verkrijgbaar in de maten XS t/m 3XXL. ( 34 t/m 48)

Zij hebben ook een prima B2B waar je perfect de mogelijkheid hebt om te kunnen aanvullen en nieuwe items te kunnen selecteren. Ook zijn er van Myrna by NED sfeer foto’s én productfoto’s beschikbaar via onze site om u op gebied van marketing maximaal te kunnen ondersteunen.

C·RO

Dit is dé broek die iedere vrouw past. De Magic Fit heeft een enorme stretch die ook na het wassen de broek perfect in vorm houdt. De broeken hebben een wat hogere pasvorm.

Maatbereik is 34 t/m 48 en sommige modellen tot en met maat 52. Ze hebben de basis broeken in 3 modellen waardoor hij dus echt elke vrouw past. Prachtige jacquard print broeken, modische broeken, capri en shorts etc.

Natuurlijk hebben zij ook een goede B2B maar ook hebben ze al jaren een GRATIS app waarmee je direct de voorraad kunt checken en eventueel ook gelijk bestellen.

Kijk eens naar het filmpje waarin de verschillende klanten worden geïnterviewd over de CRO broeken en de uitleg over de sustainability.

Ook zijn er van CRO sfeer foto’s én productfoto’s beschikbaar via onze site om u op gebied van marketing maximaal te kunnen ondersteunen.

Etage

Hét jassen merk met de meeste diversiteit in haar collectie. Uniek in haar materialen en kwaliteiten. Zo hebben zij de unieke BI-STRECHT jassen. Deze zijn waterafstotend, wasbaar, ademend, echt top jassen.

Ze hebben de Magic Rain jassen, deze krijgen een print als je in de regen loopt. Deze jassen zijn verkrijgbaar in de maten 34 t/m 48 en sommige zelf groter.

Natuurlijk hebben zij ook een goede B2B maar ook hebben ze al jaren een GRATIS app waarmee je direct de voorraad kunt checken en eventueel ook gelijk bestellen.

Kijk eens naar het filmpje waarin de verschillende klanten worden geïnterviewd over de Etage jassen en de uitleg over de sustainability.

Ook zijn er van Etage sfeer foto’s én productfoto’s beschikbaar via onze site om u op gebied van marketing maximaal te kunnen ondersteunen.

Comme ça

Comme ça is een op en top Belgisch merk en richt haar collecties tot stijlvolle vrouwen vanaf dertig jaar. Van gezellige truien voor in uw zetel tot klasse volle blazers voor op het werk. Tussendoor speelt het merk in op trends en laat het u verrassen door vrouwelijke silhouetten, stijlvolle prints en prachtige kleuren. Ze zijn zeer commercieel geprijsd.

Ons Belgische label houdt rekening met vrouwelijke vormen en creëert voor u een betaalbare mode. We selecteren enkel sterke en duurzame stoffen en zweren bij een perfecte afwerking. Comme ça biedt u een verrassende look dankzij de vlot combineerbare boven- en onderstukken. We pakken ook uit met originele en opvallende eyecatchers die geproduceerd worden in beperkte aantallen. In elk stuk drijft het enthousiasme en de passie boven en dat gevoel geven we u graag mee. Comme Ca is te koop in de maten 34 t/m 50.

Zij hebben ook een prima website waar je perfect de mogelijkheid hebt om te kunnen aanvullen en nieuwe items te kunnen selecteren. Ook zijn er van Comme Ca sfeer foto’s én productfoto’s beschikbaar via onze site om u op gebied van marketing maximaal te kunnen ondersteunen.

Eleonora Amadei

Eleonora Amadei, is een eigentijds Italiaans mode merk met een totaal collectie. Zij zijn uniek in hun maatvoering, waar de meeste Italiaanse labels laten we zeggen redelijk klein vallen, valt Eleonora zoals een Nederlandse maat zou moeten vallen. Dit is dus echt het merk als je iets eens anders zoekt.

Hun kracht is het gebruik van prints en een zelf ontwikkelt kleuren pallet. Waardoor zij een onderscheidend vermogen hebben in hun collecties. Dit geeft ze een eigen identiteit. Creativiteit met een flair en de uitstekende Italiaanse kwaliteiten zijn de dragende factoren voor hun collecties en hun bewezen succes. Het gebruik van traditioneel Italiaans handwerk zorgt voor originele en verrassende collecties.

Ook zijn er van Eleonora Amadei sfeer foto’s én productfoto’s beschikbaar via onze site om u op gebied van marketing maximaal te kunnen ondersteunen.

Top Secret

Top Secret is hét merk waar u de beste rendementen mee kunt maken. Zij hebben ongekend commerciële prijzen. Zij hebben 2 collecties per seizoen en leveren die uit in 4 maanden per halfjaar. Zij brengen leuke shirts, jurkjes, broeken, Jacks, heerlijke truien en vesten etc. Top Secret is verkrijgbaar in de maten 36 t/m 48. Het merendeel van de stoffen zijn gemaakt van natuurlijke vezels.

Zij hebben ook een prima B2B waar je perfect de mogelijkheid hebt om te kunnen aanvullen en nieuwe items te kunnen selecteren.

Ook zijn er van Top Secret sfeer foto’s én productfoto’s beschikbaar via onze site om u op gebied van marketing maximaal te kunnen ondersteunen.