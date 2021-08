Blue Industry SS22 Collectie

Blue Industry is een eigentijds Nederlands modelabel, gegrondvest op het ethos van eenvoud met inhoud. We spreken zelfverzekerde mensen aan die oog hebben voor detail en een authentiek standpunt op prijs stellen.

Klassiekers geïnspireerd door modern design.

De collecties zijn geïnspireerd op het Europese dandyisme en maken actuele stijlen. De nadruk ligt op kwaliteit, aandacht voor detail, comfort en stijl. De collectie van dit seizoen staat in het teken van Europese tailoring en comfort. We wilden dat de ontwerpen een gevoel van jongheid en zorgeloosheid zouden oproepen.

Het gebruik van eigentijdse geweven stoffen voor jasjes en blazers geeft de styles van het nieuwe seizoen een mix van raffinement en comfort die je normaal in sportkleding aantreft. We hebben ons ook gericht op kleuren die je zou verwachten te zien tussen het blauwe water en het idyllische landschap van het Italië in de winter. U vindt er moderne zwarte en navy pakken in streepmotief, mooie sportblazers, slanke chino broeken, en klassieke overhemden met korte kraag in bloemen- en dotprints met fijne details.

Blue Industry 's benadering van kleding verandert het idee dat vrijetijdskleding alleen op vakantie wordt gedragen en zegt dat je je in feite kunt kleden zoals je wilt leven - uiterst ontspannen.