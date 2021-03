BR&DY new horizon

BR&DY (spreek uit BRANDY) is een Nederlands familiebedrijf waar passie en liefde voor mode de boventoon voeren. Dit wordt direct vertaald in de collecties, waarbij het gehele proces van ontwerp tot modellen, in eigen hand wordt gemaakt. De productie vindt plaats binnen Europa en is 100% fair made.

De stijl kan worden omschreven als smart casual wat staat voor een comfortabele casual look met een elegant en modieus randje. De basics uit de collectie vormen de basis voor deze stijl. De basics hebben wisselende kleuren, details en materiaalgebruik waardoor de trends van het moment worden weerspiegeld. Sterke tijdloze items die in de garderobe van iedere vrouw passen en eindeloos te combineren zijn. Naast de basics zijn er bijpassende capsule collecties met items in prachtige prints en trendgevoelige silhouetten.

Er wordt op een ambachtelijke manier gewerkt om de beste pasvormen te verkrijgen wat veel draagcomfort biedt. Voor nog meer comfort wordt er voornamelijk gebruik gemaakt van bi-stretch materialen wat zorgt voor een flexibele pasvorm.

De collecties worden in beperkte oplages geproduceerd om ervoor te zorgen dat alle artikelen bij een eindgebruiker terecht komen zonder dat er overproductie is die vernietigd dient te worden. Een mooie bijkomstigheid is dat wij hiermee exclusief blijven. Hierdoor zijn er vaker wisselende collecties om vraag en aanbod in balans te houden.

De collecties zijn te zien op fashionunited.com/companies/brandy . Bent u retailer en wilt u meer informatie en inzicht in de komende collecties? Maak een B2B account aan.

A new horizon, vooruitstrevend in de mode.