BRONX gaat dansen op de maan met de nieuwe sustainable Groov-y Canvas collectie

Kun je dansen op de maan? Wie kent dit liedje nog? Dancing on the Moon betekent de start van een nieuw tijdperk, waarin we losbreken uit een donkere wereld die op slot zit. We gaan op zoek naar de happiness, die we verdienen. We gaan een stap nemen om de wereld een stukje beter te maken. BRONX geeft daarvoor vandaag het startschot met hun nieuwe sustainable Groov-y Canvas collectie.

Om de expertise en ervaring in huis te halen, zijn ze een collab aangegaan met Nynke Eggen van THE SUSTABILITY CLUB. Nynke heeft BRONX geholpen om op weg te gaan naar het bouwen van een transparant merk richting zero footprint.

Ook lanceert BRONX vandaag hun sustainability ROADMAP, waaruit blijkt dat duurzaamheid in hun DNA zit. BRONX maakt verantwoorde materiaalkeuzes en neemt bewuste beslissingen in ontwerp en productie. BRONX vindt het belangrijk om daarin 100% transparant te zijn en laat duidelijk zien dat ze samen met hun partners en iedereen in de supply chain het verschil willen maken. Hun motto is: ‘Als we samen voor onze planeet zorgen, hebben we minder negatieve en meer positieve impact. Natuurlijk zijn we er nog niet, maar elke dag zetten we stap naar een betere toekomst’.

De nieuwe Groov-y Canvas collectie is de eerste mijlpaal in de BRONX SUSTAINABILITY ROADMAP. In deze DROP-collectie, die vandaag wordt gelanceerd, combineert BRONX sustainability met de bekende Groov-y biker boot. De Groov-y Canvas is een canvas boot van 70% gerecycled katoen en 30% ecovero, een verantwoord alternatief voor viscose. Met boots uit deze collectie maak je écht impact want met 1 paar boots bespaar je tot wel 1805 liter water, 1,2 kg aan CO2-uitstoot en 1,05 m2 land! Dit laatste betekent dat er minder land hoeft te worden bewerkt dan voor de productie van een reguliere boot. Cool toch?!