Bukser Jeans FW21 Collectie

Nino Sumah (26) over de nieuwe collectie van Bukser Jeans FW21

2020 was voor iedereen, op wat voor manier dan ook, een jaar om nooit te vergeten. Het ideale jaar om een onderneming te starten? Waarschijnlijk niet. Desalniettemin nam Nino Sumah toch het risico, en niet zonder succes.

“Ondanks alle bizarre gebeurtenissen die er in de wereld gaande zijn, vind ik het belangrijk om ook stil te staan bij de gebeurtenissen die wél positief zijn. Zo werd Bukser Jeans in juni 2020 gelanceerd, lagen wij een paar maanden daarna al in de eerste fysieke winkel en werden wij overspoeld met enthousiaste reacties van onze (trouwe) klanten, waarbij sommige klanten zelfs een derde, vierde of vijfde (!) exemplaar bestelde. Hieruit blijkt wel dat consumenten behoefte hebben aan een luxe kwalitatieve duurzame jeans.”

Thuiswerken

“Iets grappigs waar je tijdens zo’n lockdown ineens achter komt is dat Bukser Jeans dé ideale thuiswerkbroek blijkt te zijn”, lacht Nino. “Dit hoor ik ook regelmatig terug van mijn klanten. Volgens mijn klanten zit hun Bukser bijna net zo lekker als een joggingbroek.” “De twee procent elastaan zorgt ervoor dat een Bukser Jeans lekker stretchy is, en daardoor helemaal thuis-werk proof.”

FW21

Ondanks de positieve instelling van Nino Sumah, baalt hij als beginnende ondernemer natuurlijk wel dat de Coronacrisis vertraging opgeleverd heeft in het productieproces van de nieuwe collectie. “Het plan was eigenlijk om de nieuwe wassingen medio januari 2021 te lanceren.” “De jeans worden handgemaakt in Portugal, door personeel waar fantastisch voor wordt gezorgd.” “Juist omdat de fabriek zo zuinig is op hun personeel en zij Corona besmettingen willen voorkomen, werken zij momenteel kleine shifts. Je kan begrijpen dat de laatste samples hierdoor iets langer op zich laten wachten.” Toch blijft Nino optimistisch. “De nieuwe collectie van Bukser Jeans is binnen handbereik. Momenteel wachten wij op de laatste samples van de nieuwe wassingen: lichtblauw, zwart en grijs. Ik verwacht dat deze nieuwe wassingen en Bukser Jeans t-shirts vóór mei 2021 gelanceerd zullen zijn. Ik kijk ernaar uit om dit met mijn (trouwe) klanten te delen!”

Bukser Family

De Bukser familie telt inmiddels een paar honderd leden. “Iets wat wij in zo’n korte tijd niet hadden durven dromen en waar wij ontzettend dankbaar voor zijn. Het geeft vertrouwen.” Daaraan voegt de positieve jonge ondernemer nog toe: “Dankbaar en trots gaan wij dan ook 2021 tegemoet. Een jaar waarin wij grote plannen hebben voor Bukser Jeans, dus stay tuned!”

Volg Bukser Jeans

Leuk om te weten is dat Bukser Jeans op sociale mediakanalen volgers betrekt bij het creatieve proces. Nino Sumah vraagt vaak de mening van zijn volgers als het gaat om zijn producten en biedt een exclusief kijkje achter de schermen.