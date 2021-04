by bar: High summer 2021 collectie

by bar: Hi...

by-bar presenteert met de nieuwe high summer ‘21 collectie haar nieuwe favoriete pieces. De collectie neemt ons mee op een reis langs natuurlijke kleuren met een clean design, en doet dagdromen over luchtige texturen en aangename zachte stoffen.

Kleuren omarmen het verhaal door de introductie van warme aardse en sun-bleached tinten, met het accent op zacht roze en khaki tonen.

Easy to wear

Makkelijk te dragen stijlen bestaande uit linnen jurken, comfortabele sweaters en luchtige rokken met vrouwelijke details. True timeless essentials!

De by-bar high summer'21 collectie is verkrijgbaar in de webshop & winkels. Voor meer informatie & uitleen ben je van harte welkom in onze showroom.

Over by-bar

by-bar is een Nederlands fashion en accessoires label voor vrouwen. Het merk is in 2008 in Amsterdam opgericht door Barbara Brenninkmeijer. Elke collectie van by-bar ontwikkelt zich op een organische manier. Barbara haalt haar inspiratie uit reizen, ervaringen en alles wat zij om zich heen ziet en voelt. De stijl van Barbara kan het best worden omschreven als een combinatie van een Scandinavisch clean design met een vrouwelijke, gemakkelijke ‘Je ne sais quoi’-stijl. Deze onverwachte touch, maakt de by-bar stijl uniek.

Samen met haar team zoekt Barbara altijd naar de beste materialen, verbeterde stijlen en focussen zij zich op de kleinste details. Samen creëren zij het liefst items in natuurlijke kleuren met kleurrijke accenten in een clean en effortless stijl. Het team creëert items van hoge kwaliteit, die meer dan één seizoen gedragen kunnen worden.