Ready for new creativity and discoveries. Een seizoen waarbij de items essentials zijn. De by-bar spring summer 2021 collectie bestaat uit rijke kwaliteiten, feminine details, mooie denims en floral prints. Daarnaast vind je in deze collectie de nieuwste eco-items. Van cosy alpaca tot biologisch katoen in zachte kleurtinten.

It’s a journey, not a destination

Elk seizoen brengt by-bar een uitgebalanceerde collectie hoogwaardige items die meer dan één seizoen draagbaar zijn. by-bar ontwerpt geen collectie met de laatste trends in gedachten en heeft dat ook nooit gedaan. Zij zijn groot voorstander van het bouwen van een tijdloze garderobe in plaats van te focussen op snelle mode. Vanaf het najaar van 2020 is by-bar begonnen met het toevoegen van nieuwe innovatieve eco-items aan de collectie. De collectie bestaat dit seizoen uit zacht gebreide truien van naturelkleurige alpacawol, sweats en tops van biologisch katoen en biologisch katoenen denims. Het doel is om de collectie seizoen na seizoen uit te breiden.

De spring / summer 2021 collectie is verkrijgbaar in de winkels en webshop vanaf half februari.