C&A: Breezy Linen

De stof linnen zorgt voor een ultiem vakantiegevoel. Nu de dagen langer en warmer worden is het tijd om onze garderobe een boost te geven met de Breezy Linen collectie van C&A. Ga voor een two-piece set, jurk, jumpsuit of rok in zachte aardetinten.

Wist je dat...?

Wist je dat linnen één van de meest duurzame stoffen is die je kunt dragen? Voor het produceren wordt geen GGO-zaden en weinig mest en pesticiden gebruikt. Ook heb je in vergelijking met ander textiel minder land en energie nodig. In de Breezy Linen collectie mogen de items ongestreken blijven. Alleen maar voordelen en super duurzaam dus!

Linnen houdt je koel in de zomer en warm in de winter. De stof is hypoallergeen, ademend én licht van gewicht. Daardoor is linnen collectie van C&A de perfecte, duurzame keuze voor een relaxte dag thuis of voor een wandeling in het park.