Camps & Camps SS21 Collectie

De Collectie

Met de zomercollectie van Camps & Camps nemen we jou mee in de lichtheid van de natuur, haar seizoenen en de dagdelen die een prachtige scala variatie meebrengen. Van de opkomende zon waarbij je in een andere wereld gekomen lijkt te zijn, de zonnestralen die je door de wolken ziet komen, tot het moment in de avond dat de kleuren zich vermengen in de lucht.

We vertalen deze sferen en kleuren van de natuur naar sieraden die je in vervoering brengen. We houden van de aarde en willen haar zo min mogelijk belasten. Onze materialen komen daarom uit Europa en onze collecties of sieraden worden gemaakt in ons eigen atelier. Camps & Camps ontwerpt vol overtuiging en met liefde originele sieraden die je natuurlijke schoonheid benadrukken.

Rosary morning light is een collectie sieraden waarbij kracht en romantiek samenvloeien, Lieflijk en stoer door de combinatie van zacht glimmende parels en romantische resin rozen die samen een harmonieus geheel vormen.

Starfish delight

De sieraden uit deze serie zijn gebaseerd op geschenken van de zee zoals schelpen en zeesterren. Gemaakt van lichtgewicht resin kun je genieten van deze prachtige sieraden. Gecombineerd met verfijnde kralen breng je een ode aan deze schatten uit de zee.

Pebble island

De stijl van deze collectie is stoer en verfijnd, de natuurlijke vormen van de pebble resin kralen zijn gecombineerd met glanzend en mat aluminium waardoor ze een luxe uitstraling krijgen. De gebruikte materialen zijn licht, zodat de sieraden heerlijk luchtig zijn om te dragen.

Field of flowers

Deze serie ademt verfijning, rust en kalmte zoals een vroege lente morgen. De kleuren zijn zacht, de vormen sierlijk, samen creëert het een stijlvol geheel. Een prachtige aanvulling op je lentegarderobe.

Modern romantic

Parels, kralen, strikjes de camee in een nieuw jasje. Camee sieraden, het ultieme vintage sieraad dat al eeuwen bestaat. En zoals bij elke klassieke sieraden trend is deze al vaak in de mode geweest. Deze trend heeft zijn come back gemaakt, en voegt een vleugje plezier en geschiedenis toe aan al je outfits.

The pearly shell collection

Deze sieraden geven jouw outfit een instant couture feel. Glinsterende kraaltjes en parels gecombineerd met pearly schelpen laten je stralen. Deze couture collectie is het pareltje van de Camps & Camps zomercollectie.

De Kleuren

Lilac Haze

Je ligt op je rug in een veld vol bloeiende lavendel, je ruikt de frisse geur en kijkt naar boven. Deze ochtend kleurt de lucht lila, voorzichtig gecombineerd met grijstinten. Je beroert met je vingertoppen de bloemen en voelt de dauwdruppels over je handen glijden.

Golden Mist

Je zit op het strand, de avond zet in. De zon lijkt de horizon te kussen. De weerkaatsing van het licht op het zeewater zorgt voor een goudgele gloed, de warmte van de dag raakt jouw huid en laat je zuchten. Een perfecte dag!

Cream Cloud

Wolken trekken voorbij. Wollig en zacht als een toef slagroom met ivoren en lichtgrijze kleurtinten. Het zachte wit met een vleugje goudgeel verzinken je in gedachte. Even gaat alles aan je voorbij op deze lenteavond. Door de wolken ontsnapt een zonnestraal die zich een weg baant naar jouw gezicht, met een glimlach als resultaat.

Olive Glow

Het is warm, overal om je heen staan prachtige olijfbomen. Je aandacht wordt getrokken door een beekje iets verderop. De warmte van deze dag, lijkt tussen de bomen te hangen. De bladeren zorgen voor schaduw en koelte op je huid. Om af te koelen loop je het water in. Je voelt de stroming langs je huid gaan. Het olijfgroen van de bomen weerkaatst in het water en maken jou één met de natuur.

Dawning Sand

Het zand van het strand is nog warm als het einde van de dag nadert. Een zachte wind schudt de duinen wakker. De rimpelingen in het zand vermengen de donkerbruine kleur van de vloed met de beige kleur van de lucht, nu de zon bijna weg is. Een laatste warme zucht rolt over het strand, waar de golven zich inmiddels terugtrekken en de maan zich langzaam aandient.