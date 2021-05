Capsule collectie FREEDOM

Deze capsulecollectie straalt vrijheid uit! De “Freedom” capsulecollectie van Abelone Wilhelmsen, is ontworpen met jouw vrijheid in gedachten. Dit is het perfecte moment om jezelf te verwennen met een nieuwe outfit die jouw doen stralen en je vrouwelijkheid doen ontplooien!

6 x tijdloze Scandinavische élégance

1 x deadstock denim tas

Abelone Wilhelmsen geven met haar 7 stuks capsulecollectie, - elke vrouw het mogelijkheid om deze zomer zicht mooi en goed te voelen. De capsulecollectie bestaat uit een urban jumpsuit, een tijdloos jersey jurk, charmant katoen blouse met ritssluiting en ¾ mouwen, stoere denim overhemd met grafische details in combinatie met de elegante broek met flair.

Maakt je outfit af met de geprinte zijde sjaal en de denim draagtas van Cellmade, Brugge. Gesofistikeerde silhouetten in ton sur ton kleuren, melange denim, soft viscose, soft ikat geweven katoen en chambray. Draag de capsulecollectie voor een wandeling op het strand of in het bos, naar je werk, een avondje uit of bij een feest met vrienden!

Slow Fashion + Made in Belgium

Onze collectie is lokaal gemaakt in België. + Cellmade Brugge

De denim tassen zijn gemaakt samen met de mannelijke gevangenen van CELLMADE in Brugge. De tassen zijn gemaakt uit deadstock denim en recycleerde leer.