Castart & Our Sister: Een tocht langs de Amazone Rivier

Het geluid van tropische vogels, het gevoel van pure vrijheid, het water dat de ultieme stilte doorbreekt en de puurheid van traditionele volksstammen. Een reünie met onze kostbare planeet en een statement voor natuurlijke en duurzame materialen doet ons opnieuw verbinden met de natuur.

De lente-zomer ‘22 collectie van het internationaal opkomende Antwerps merk Castart en het jonge Antwerpse merk Our Sister neemt ons mee in een tocht langs de Amazone rivier, van Coca in Ecuador tot in Brazilië. Het is een kleurrijke en diverse tocht, waar het klimaat geleidelijk aan opleeft van frisse naar tropische zomertemperaturen.

De collectie bestaande uit grafische prints en een mix van texturen bezorgt ons een vernieuwend kleurenpallet en benadrukt de wondere wereld van de tropische jungle in elk detail. Onze inspiratie komt van de diverse volksstammen die we tijdens onze tocht ontdekken. Aangepast door vegetatie en klimaat, Ecuador toont ons verschillende lagen van aardse tinten, terwijl sterke kleurblokken en unieke stuks in Brazilië de bovenhand nemen.

