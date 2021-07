CHRIS CAYNE SS22

CHRIS CAYNE staat bekend om zijn frisse kleurrijke collecties met gebruik van hoogwaardige stoffen, de vele mooie details en comfortabele pasvorm. De collecties zijn casual met sportieve details, bedoelt voor de sportieve man. Sportiviteit, elegantie en kwaliteit staan hand-in-hand met elkaar. De CHRIS CAYNE man is dan ook altijd perfect gekleed voor elke gelegenheid.

Collectie Spring/Summer ‘22

CHRIS CAYNE staat bekend om zijn nautische, sportieve collectie. Deze mix van nautische inspiratie en outdoor activiteiten vormen een stoere en verrassende complete collectie. Een ultra mannelijk en comfortabel gevoel.

Het gebruik van rijke stoffen, variatie in textuur en veel kleurgebruik is de kracht van de CHRIS CAYNE collectie. Commerciële ingrediënten worden aangevuld met casual all over-prints en nautische strepen. Deze verrassende combinatie maakt de SS22 collectie helemaal compleet voor dit seizoen.

Mix of Nautical / Nature impressions

De collectie is een mix van nautische elementen, gecombineerd met invloeden vanuit de natuur. Nautische blauwtinten worden aangevuld met groen-, en beige tinten. Voor een meer nautische sportieve look wordt voornamelijk veel gespeeld met de kleuren navy, rood en wit. Voor een meer casual look zijn natuurtinten zoals groen, geel en zandkleuren het kleurenpallet van de SS22 CHRIS CAYNE collectie.

Het verrassende van deze nieuwe collectie is, dat het merk qua aanbod in diversiteit in styling, kleur, - en stofgebruik meerdere klanten kan bedienen. Van sportieve styles naar een meer casual look. Genoeg keuze en voor iedereen! Dit maakt CHRIS CAYNE uniek als merk.

Ons motto is dan ook; “We inspire people to experience the joy of water and nature”