Circle of Trust FW21 Collectie– Arctic Forest

Voor het komende Fall/Winter '21 seizoen zijn we voor de campagneshoot afgereisd naar een stoere, winterse bestemming. Op deze droomlocatie, diep in het bos, komt de nieuwe collectie helemaal tot zijn recht. Reis met ons mee en waan je in de rust van dit prachtige ARCTIC FOREST.

Binnen deze collectie vind je comfortabele sweats en cozy knits gecombineerd met winterse ‘checks’. Daarnaast hebben we een ruime selectie aan broeken waaronder cargo’s, chino’s en jeans in vele fits en wassingen. Ook een uitgebreide collectie basics en een ruime keuze aan verschillende soorten winterjassen komen aan bod in een breed kleurenpallet. Laat je verrassen en de collectie zal je doen verlangen naar volgende seizoen.

"Let's get you ready for next winter.”

EMBRACE THE COLD. CIRCLE OF TRUST