Circle of Trust SS22

Collectie Circle Journey

Voor de nieuwe Spring Summer ‘22 collectie “Circle Journey” hebben we onze inspiratie gehaald uit onze vrienden en familie. We focussen ons op het goede en waarderen de kleine dingen in het leven.

We hebben een collectie met veel kleuren en happiness gecreëerd, met de fijnste denims en de mooiste materialen. Onze denim collectie is uitgebreid met nieuwe styles zoals de Lauren en de Vesper. Fijne katoenen stoffen en onze eigen designed all over prints geeft de collectie die ‘Circle’ vibe die je van ons gewend bent.

We love to see you wearing it!