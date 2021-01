Cosy sweaters en tees van Päälä

De slogan van de nieuwe Päälä collectie luidt “Cherished Moments”. De collectie van het duurzame merk uit Amsterdam bestaat uit T-shirts, longsleeves en truien met unieke prints die allemaal in het thema staan van het geluk dat we halen uit de eenvoudige momenten. Die zonnige maar koude winterdag waarop je buiten een wandeling maakt en geniet van de vallende blaadjes. Dat moment op de bank waarbij de regen tegen het raam tikt en de kat tegen je aan krult. De prints in deze collectie ademen “cosiness” en warmte.

Uiteraard is de collectie zoals altijd milieuvriendelijk en ethisch verantwoord geproduceerd en zijn de prints gezeefdrukt in Amsterdam met watergedragen inkt. De materialen die zijn verwerkt in deze collectie zijn biologisch katoen, Tencel viscose van Lenzing, bamboo viscose, Ecovero van Lenzing, gerecycled polyester en linnen.