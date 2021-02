Crowdfunding geslaagd: A Perfect Jane lanceert eerste vegan en duurzaam damesschoenen label van Nederlandse bodem

Veganisme en duurzaamheid winnen wereldwijd aan populariteit. Dat bewijst de succesvolle crowdfunding campagne die Suzanne Harper in januari startte om met A Perfect Jane het eerste vegan & duurzame damesschoenen label van Nederlandse bodem te kunnen lanceren.

Het idee voor A Perfect Jane is ontstaan doordat Harper zelf op zoek was naar mooie & stoere vegan damesschoenen. Dit bleek lastiger dan zij had gedacht. ‘’Als groot liefhebber van dieren, natuur en een passie voor mode ben ik op zoek gegaan naar een manier om dit te kunnen combineren, en dat is gelukt! Ik heb een mooie en stoere schoenenlijn ontwikkeld, waar geen dierenleed bij komt kijken en die ook nog milieuvriendelijk is, aldus Harper’’.

‘’Walking on Plants’’

De eerste collectie bestaat uit 3 verschillende modellen en is gemaakt van vegan leer, een combinatie van mais en gerecycled PET. De felgroene zool geprint in een bladnerf straalt het duurzame karakter van het label uit. Harper: ‘’Goed voor mens, dier & milieu. En dat past weer Perfect bij onze missie! Wij kunnen niet wachten om onze collectie te lanceren’’.

Lancering collectie herfst/winter 2021

De eerste collectie is helemaal klaar om de wereld te veroveren. Om de productie te kunnen starten is Harper een crowdfundingcampagne gestart via CrowdAboutNow. In totaal is minimaal € 75.000 nodig, waarvan met 63 investeerders inmiddels 100% behaald is. De campagne loopt nog tot en met 19 maart 2021 en mee investeren kan nog steeds. Alles wat extra opgehaald wordt, gaat Harper besteden aan de verduurzaming en verdere ontwikkeling van de collectie.

Over A Perfect Jane

A Perfect Jane is een schoenenlabel voor modebewuste en stoere dames, die geen concessies willen doen in looks en kwaliteit en graag een bijdrage willen leveren aan een betere wereld. Cruelty-free, Sustainable & Looking great, dat is onze missie. De collectie van A Perfect Jane is gemaakt van 100% vegan leer en wordt in Nederland ontworpen. De mooie en duurzame materialen komen uit Italië en de productie vindt plaats in Portugal.

A Perfect Jane sluit perfect aan op de groeiende groep mensen die een meer bewuste en duurzame lifestyle nastreven. In grote wereldsteden als New York, Berlijn, Londen en Parijs stijgt de vraag naar vegan alternatieven enorm en ook in Nederland groeit deze markt snel.