Cruyff FW21 Collectie

De oprichter van het merk, Nederlands grootste voetballer ooit, Johan Cruijff, was de originele dandy van het voetbal. Hij begreep de kracht van uiterlijk en stijl beter dan wie dan ook. Op het veld imponeerde Johan zijn tegenstanders met zijn aanwezigheid, evenwicht en focus. Buiten het veld had hij een scherpe en stijlvolle uitstraling, iets wat onderdeel is van het Cruyff-handelsmerk.

Johan's speelstijl veroverde de hele wereld, evenals zijn combinatie van voetbal, mode en elegantie. Het was iets nieuws en compleet anders. Het was Fútbol Luxury en zal voor altijd verbonden zijn met Cruijff.

Deze lifestyle is diepgeworteld in het DNA van Cruyff. Functionele ontwerpen, comfort, handgemaakt vakmanschap, hoge kwaliteit, technisch geavanceerde materialen, elegantie en natuurlijk stijl wordt vertaald naar kleding en schoenen die je het gevoel geven dat je altijd vooroploopt op de rest.

Cruyff trapt het Fall Winter 21 seizoen af met de grootste collectie tot op heden. Met twee opzichzelfstaande collecties die verschillende functionaliteiten hebben en tegelijkertijd de kernwaarden van het merk Cruyff waarborgen. De reguliere Cruyff collectie geeft je Fútbol Luxury in zijn fijnste vorm. Terwijl de Cruyff Sports collectie het functioneel en sportief houdt.

Johan Cruijff stond bekend als een stijl icoon in zijn tijd en de kledingcollectie van dit seizoen haalt veel inspiratie van de ‘original dandy’. Naast tijdloze trainingspakken bevat de collectie ook nieuwe stijlen zoals leren jassen, bomber jassen, overhemden en zelfs een originele ‘lammy coat’. Enkele van de meest iconische looks van Johan, vertaald naar de tijdsgeest van nu.