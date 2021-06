Cyell: Sleepwear Spring/Summer 2022

Over de collectie

Rust, ontspanning en comfort is wat we willen waarborgen in deze collectie. Dit is terug te zien in de vloeiende prints zoals de verschillende dye -en waterverf technieken, maar ook in de zachte materiaalkeuzes zoals viscose satijn en hoogwaardig katoen.

Het gevoel van een easy morning; gewekt worden door de ochtendzon die op je gezicht schijnt of een zomers briesje dat door het open raam waait. Genietend van het ontbijt samen met die goede vriend op je balkon of terras. Het is dat luxe stadse gevoel. Frisse zomerste tinten voeren de boventoon, in combinatie met verrassende prints is het resultaat een elegante, luxe en comfortabele collectie die ervoor zorgt dat je heerlijk tot rust komt en blijft genieten van de kleine dingen.

Sleepwear collectie

Frisse zomerse kleuren, on trend prints en luxe details

De Cyell sleepwear collectie zit deze zomer weer vol met elegante, vrouwelijke pasvormen en rijke details, gemaakt van de fijnste materialen. Cyell staat bekend om haar iconische prints. Handgetekend en ontworpen volgens de laatste trends is onze nieuwe marble-dyed print; Virtuos, een echte eyecatcher. Een andere opvallende print is Atmosphere; een geheel nieuwe kijk op de klassieke animal-stripe. Gemaakt van een comfortabele bamboo kwailteit in combinatie met zacht jersey materiaal. Naast deze on trend dyed- technieken, vind je ook de klassieke en vertrouwde bloemenprints. Met Impressive Bloom en Gentle flowers haal je de zomer in huis; sterk in kleur, vrolijk met speelse details. Rijkheid en luxe vind je terug in Royale Satin. De elegante singlet-dress in combinatie met de klassieke kimono, zorgen voor een echt glamorous gevoel. Super chique, perfect voor die romantische zomeravonden.

Nieuw dit seizoen: een business suit, zo comfortabel, dat je deze niet meer uitdoet. Gemaakt van katoenrijk materiaal.

De collectie is uiteraard aangevuld met onze tijdloze, elegante velvet badjassen met een vrouwelijke snit. Evenals onze bestselling cardigans in nieuwe frisse zomerse kleuren en een trendy pofmouwtje. Makkelijk te combineren met de rest van de collectie.

Mix & match collectie

Alle prints bestaan uit doordachte kleurencombinaties en gaan zoals altijd gepaard met een aantal sterke solids in commerciele uni kleuren. Hierdoor zijn er altijd eindeloze mogelijkheden om te mixen en matchen. Trendy met unieke, elegante details en altijd heerlijk zacht met een comfortabele fit. Daarbij staat Cyell voor een perfecte pasvorm voor vrouwen met verschillende bodytypes. De diversiteit van tops, broeken en jurkjes in de uni kleuren, maakt dat iedere vrouw de mogelijkheid heeft om haar ideale combinatie te mixen en te matchen. We hebben ons gefocust op luxueuze materialen, perfecte pasvormen en het frisse stadse gevoel. Hiermee hebben we opnieuw een sterke en verrassende collectie gecreëerd waar Cyell bekend om staat. Van pyjama’s tot loungewear, allemaal in een varieteit aan kwalitatieve materialen en verfijnde details. Ontspan en kom tot rust in een wereld die maar door blijft gaan.

