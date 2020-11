De Belgische muse van OBJECT’s wintercollectie 2020: Kim Mupangilaï

De campagne voor de wintercollectie 2020 van OBJECT introduceert een nieuwe muse: Kim Mupangilaï. Deze Belgisch-Congolese interieurarchitecte en grafisch designer woont in New York en staat voor all things cool, conscious en creative: de waarden van het merk. De samenwerking is een voortzetting van OBJECT’s #THEWOMANCOLLECTIVE, een concept waarbij verschillende vrouwen – één voor één levendig, betrokken en helemaal zichzelf – in de spotlight worden gezet.

Visitekaartje

Kim jaagt al enkele jaren haar ‘American dream’ na in New York - en met succes. Zo leidde ze er enkele grote designprojecten, waaronder Ponyboy: een bar en restaurant waar ook tentoonstellingen en concerten worden gehouden. Maar ze stond ook in voor het design van Spacious: een co-working plek voor freelancers en kunstenaars in een voormalig bankgebouw. Mode speelt een grote rol in haar leven: “Mode is altijd al een passie geweest. De manier waarop ik mezelf neerzet, is erg belangrijk voor me als creatieve ziel. Mijn stijl zegt iets over mijn gevoel voor esthetiek, die ik ook doortrek naar mijn kunst en designs. Het maakt deel uit van mijn visitekaartje”, vertelt Kim.

Voor frisse, nieuwe ideeën bezoekt Kim graag vlooienmarkten voor vintage vondsten, gaat ze hardlopen of wandelen, maakt ze schetsen van meubels en observeert ze wat zich rond haar afspeelt.

Earthy colors

De items in de wintercollectie zijn vrouwelijk en gesofisticeerd, maar bevatten ook musthave pieces zoals knitwear en edgy losse stukken. De collectie geeft een eigen interpretatie aan de Parisian chique stijl met trendy two-pieces, mannelijke fits, op workwear geïnspireerde stuks, coole denim en vintage kragen. Prints omvatten geometrische vormen, oosterse boho-motiefjes en ruiten. De mix tussen oosterse en westerse invloeden resulteert in krachtige looks met trendkleuren: kaki, beige, grijsblauw en warme specerijtonen.

Heilige rustplekken

Alle looks in de campagne zijn uitgezocht in nauwe samenwerking met Kim, zij nam het voortouw in de styling en het produceren van de campagne. De beelden werden gefotografeerd door Gabriel Flores, Kim’s partner, in hun eigen appartement in New York evenals op natuurrijke plekken rond de stad: heilige rustplekken voor Kim. De warme, sfeervolle beelden en relaxte settings uit de campagne laten de eigenzinnige looks op hun mooist uitkomen. De items zijn stuk voor stuk kwaliteitsvol en tactiel: ideaal voor frisse herfstdagen in de stad en erbuiten.

De campagne is vanaf nu verkrijgbaar in de winkels en online. Volg Kim via haar Instagram account @pangilai

OVER OBJECT

De OBJECT vrouw heeft een authentiek begrip van mode en het leven in het algemeen. Ze stelt outfits samen die niet alleen haar zelfvertrouwen weerspiegelen, maar ook haar creativiteit en nieuwsgierigheid benadrukken.

Voor OBJECT is uitstekend design niet alleen relevant - het is ook een manier van storytelling. Met een hoge focus op kwaliteit, ontwerpt OBJECT collecties die vrouwen inspireren met een krachtige en toch vrouwelijke look. OBJECT maakt deel uit van BESTSELLER A/S, met hoofdkantoor in Brande, Denemarken.