DE NATUUR SPEELT DE HOOFDROL IN DE CAPSULE COLLECTIE VAN LACOSTE EN NATIONAL GEOGRAPHIC

De iconische groene krokodil van Lacoste krijgt dit najaar gezelschap van een reeks andere wilde dieren. Lacoste en National Geographic lanceren een unieke capsule collectie, als eerbetoon aan de aarde. De limited edition collectie combineert de tijdloze silhouetten van Lacoste met de rijke kleuren en majestueuze prints en vormen die je terugvindt in de natuur. Met deze collab willen Lacoste en National Geographic de aandacht vestigen op het belang van natuurbehoud.

De samenwerking is geïnspireerd op het ambitieuze National Geographic Photo Ark project, een meerjarig fotoproject onder leiding van de befaamde National Geographic fotograaf Joel Sartore met als doel om wereldwijd elke diersoort in dierentuinen, aquaria en natuurreservaten vast te leggen. Het project, evenals deze samenwerking, brengt een ode aan de biodiversiteit en de pracht van het dierenrijk.

Om de collectie vorm te geven heeft Lacoste minitieus het archief met meer dan 10.500 diersoorten van Sartore doorgekamd. Om daarna vier dieren in de spotlights te zetten: de Grévyzebra (een bedreigde zebrasoort uit de drogere streken van Kenia en Ethiopië), de zwartgroene gifkikker (Dendrobates auratus), de libelle (Celithemis eponina) en de Jaguar (Panthera onca).

De oogverblindende pelzen en schubben van deze vier wilde dieren vertalen zich naar expressieve prints en grafische elementen. Denk aan het wilde vlekkenpatroon van de jaguar of de fascinerende vleugels van de libelle met haar hypnotiserende en delicate lijnenspel.



Onderwijs is cruciaal voor Lacoste en National Geographic: elk kledingstuk van de capsulecollectie heeft een bijzondere tag die gedetailleerde informatie geeft over de geselecteerde diersoorten. Wist je dat de meeste blauwe pijlgifkikkers helemaal niet giftig zijn? Of dat de 'Halloween libelle' zijn griezelige naam te danken heeft aan zijn oranje vleugels? Of dat de vlekken van een jaguar rozetten heten en dat ze sterk verschillen van luipaardvlekken?

Uiteraard zijn ook alle materialen uit deze capsule collectie eco-proof. Van gerecycled polyster dat verwerkt is in de tassen tot biologisch katoen in de polo's. De zolen van de schoenen zijn gemaakt van natuurlijk rubber.

De capsule collectie is breed en toont bijzondere ontwerpen, van shirts, sweaters, zonnebrillen tot ondergoed. Polo's speciaal voor hem en voor haar, volledig bedekt met de jaguar print. Een mooie klassieke rugzak, uitgevoerd in drie prints en een puffer jacket in een prachtige uitgesproken lichtblauwe kleur, ook weer met de kenmerkende dierenprint.

De Lacoste x National Geographic-collectie is vanaf 11 november verkrijgbaar in de boetieks van Lacoste en op www.lacoste.com.