De nieuwe SS21 en FW21 Chris Cayne collecties

De nieuwe Voorjaar/Zomer 2021 en Herfst/Winter 2021 collectie van Chris Cayne voor heren is uit. De nautische collectie geeft een frisse kijk op ons erfgoed en kunnen we mode van hoge kwaliteit ontwikkelen, die veelzijdigheid en comfort biedt. Met nautische invloeden in deze collectie inspireren we mensen om te genieten van deze elementen.

‘Bring the inspiration of the sea to everyday style across the world’, zegt Chris Cayne.

De Voorjaar/Zomer collectie wordt uitgeleverd in de periode van januari tot maart en de Herfst/Winter collectie wordt uitgeleverd in de periode van juli tot september.