De nieuwe Uniqlo U FW21 collectie presenteert stijlen voor vandaag én de toekomst

19 augustus 2021, Amsterdam - Internationale kleding retailer UNIQLO kondigt vandaag aan de Herfst/Winter 2021 Uniqlo U collectie te lanceren op 16 september. De collectie, ontworpen door artistiek directeur Christophe Lemaire en zijn UNIQLO R&D-team in Parijs, presenteert de kleding voor nu en de toekomst. Stijlen voor dames, heren en kinderen zijn ontworpen met doordachte aandacht voor elk aspect van het dagelijks leven. Zachtheid en gelaagdheid is terug te zien in veelzijdige stukken en zijn gemaakt om te ontspannen thuis, te dragen tijdens het woon-werkverkeer en voor tijdens het spelen en wandelen in het park. Pure vorm en praktische details bieden eenvoudige verfijning voor elke gelegenheid, met verfijnde, neutrale en op de natuur geïnspireerde tinten en heldere accenten in een harmonieus en rustgevend palet.

Future Forward

Items voor dames zijn dit seizoen gericht op eenvoudige elegantie, doordrenkt met functionaliteit. Zachte, veelzijdige lagen maken het aankleden gemakkelijk, van een soepele, taps toelopende gebreide trui tot een chique spijkerblouse.

Items voor heren zijn gebaseerd op archetypische klassiekers, met strakke en ontspannen vormen zoals een A-lijn, halflange jas met één rij knopen die geweldig is voor tijdens het reizen naar en van werk en een casual colbert van onderhoudsvriendelijk flanel.

Nieuw dit najaar zijn sokken met toegevoegde HEATTECH-technologie om je warm te houden. Dikke, hoge sokken voor zowel dames als heren zijn perfect voor een ontspannen dagje thuis of tijdens een wandeling buitenshuis. Dunne, geribbelde kniekousen voor dames voegen stijl toe aan je look.

Het Recycled Down Jacket komt dit seizoen in een nieuwe pasvorm. UNIQLO oogstte en maakte het kostbare dons schoon en recycleerde de stof van geliefde kledingstukken. Het team in Parijs ontwikkelde vervolgens een nieuwe stof met zo'n 40% gerecycled nylon. Naast design stond duurzaamheid hoog in het vaandel. UNIQLO richtte zich op kwaliteit voor een lange levensduur van het kledingstuk en veelzijdigheid voor meervoudig gebruik. Dankzij het ontwerp met V-hals kun je hem onder jassen of over hoodies dragen.

De line-up voor kinderen wordt dit seizoen aangevuld met meer iconische Uniqlo U-stijlen, in een kleiner formaat en ontspannen voor bewegingsvrijheid en een actieve levensstijl.

Collectie

De line-up omvat 37 items voor vrouwen, 32 items voor mannen en 15 items voor kinderen.

Men

Women