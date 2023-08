De reis van buddha to buddha: van inspiratie tot impactvolle sieraden

Waar het allemaal begon...

In 1997 begon de oprichter van Buddha to Buddha, Batul Loomans, aan een meditatieve reis door Zuidoost-Azië op zoek naar de diepere betekenis van het leven. Tijdens deze transformerende reis werd een armband geschetst die de diepe verbinding tussen wezens en de aarde symboliseert. Dit prachtige sieraad werd ontworpen om hem te gronden in het huidige moment. In samenwerking met een plaatselijke zilversmid kwam de visie van Buddha to Buddha tot leven en ontstond het geliefde sieradenmerk.

Vakmanschap: Een zielskunst

In het hart van Buddha to Buddha's eersteklas handgemaakte sieraden ligt de kunst van het vakmanschap. Elk sieraad getuigt van menselijk vakmanschap en vereist minstens 72 uur toegewijd werk. De kern van elk ontwerp bestaat uit een schakel die een ketting van unieke verbindingen vormt, vakkundig vervaardigd door de bekwame zilversmeden van het merk. Met iedere sluiting die wordt toegevoegd, krijgen de sieraden hun eigen ziel en nodigen ze dragers uit om diepgaande verbindingen aan te gaan met de wereld, zichzelf en hun geliefden. Voorbij labels en leeftijden wordt elk sieraad een weerspiegeling van het unieke verhaal van de drager.

Omarm jezelf, omarm het leven

De leren armbanden en Spirit Beads van Buddha to Buddha zijn ontworpen in Amsterdam en met liefde handgemaakt op Bali. Het zijn prachtige uitingen van passie en ziel. De leren armbanden belichamen tijdloos design en ongeëvenaarde kwaliteit, nauwgezet met de hand geweven door bekwame ambachtslieden. Door iconische zilversmeedtechnieken te combineren met de rijke textuur van leer, worden deze armbanden unieke stukken.

Credits: Buddha to Buddha

Aan de andere kant biedt de Spirit Beads collectie een spirituele en prachtige ervaring, gepassioneerd handgemaakt met een verscheidenheid aan krachtige edelstenen. Elke Spirit Bead armband is een authentiek Buddha to Buddha ontwerp, versierd met het iconische zilveren slot van het merk. De selectie van edelstenen omvat Soladiet, Tijgeroog, Onyx, Grijze Picasso Jaspis, Sneeuwvlok Obsidiaan en Zwarte Lava, elk met zijn eigen unieke kracht. Zo geeft de Soladite-steen bijvoorbeeld zelfvertrouwen, zelfrespect en zelfacceptatie, waardoor je de kracht krijgt om jezelf uit te drukken en in je eigen kracht te geloven.

Duurzame creaties: Moeder Natuur eren

Buddha to Buddha's diepe verbondenheid met de aarde strekt zich uit tot de productiepraktijken, waarbij massaproductie resoluut wordt afgewezen ten gunste van creaties die met de juiste zorg blijven bestaan. Duurzaamheid begint met de inzet van het merk om gerecycled zilver en goud te gebruiken in al haar sieraden. Tegen het einde van 2023 zal meer dan 90% van de producten gemaakt