De Sport Lifestyle Dag gaat door!

Eindelijk we mogen weer! Sta jij ook te trappelen om weer een fysiek inkoop evenement te bezoeken? Op maandag 21 juni 2021 organiseert CAST in samenwerking met ANWR-GARANT de Sport Lifestyle Dag. Tijdens dit inkoop evenement ontdek je in CAST de nieuwste sport-, wandel- en outdoorcollecties voor SS22 op één locatie.

De organisatie van CAST en ANWR-GARANT zijn heel blij dat ze eindelijk weer een fysiek evenement kunnen organiseren. “Vertegenwoordigers en agenten kunnen niet wachten om de retailers weer fysiek te ontmoeten op een gezamenlijk evenement”, aldus Caroline Beitler (Beurs Coördinator CAST).

Tijdens deze dag kun je de nieuwste collecties ontdekken, inspiratie opdoen en nieuwe contacten leggen. CAST heeft er alles aan gedaan om dit evenement veilig en volgens alle geldende corona richtlijnen te organiseren. Om bezoekers en exposanten voldoende ruimte te geven wordt er gewerkt met 2 tijdvakken (09:00 - 13:00 & 13:00 - 17:00).

Schrijf je in voor een tijdvak!

In verband met het coronavirus is het bezoeken van de Sport Lifestyle Dag alleen mogelijk op basis van vooraf online inschrijving.

Er wordt gewerkt met twee tijdvakken (09:00 - 13:00 & 13:00 - 17:00);

Het aantal gasten per tijdvak is maximaal 100 personen (VOL=VOL);

Bezoekers worden verdeeld over drie verschillende zalen;

Maximaal 2 inkopers per bedrijf;

1 inschrijving is geldig voor 1 persoon. Kom je samen? Zorg dan dat je twee keer bent ingeschreven.

Merkenlijst

Ambitious

Bjorn Borg

BK

Blauer USA

Blowfish Malibu

Camel Active

Camper

Champion

Effio

Fast Forward

Fila

G-Star RAW

Gaastra

Gola

HUB

Icebug

K-Swiss

Keen

Lacoste

Levi's Kids

Linkkens art sneakers

Lomer

Lumberjack

Méliné

Mexx

Munich

O’Neill

Palladium

Piedro Sport

Reef

Replay

Rubirosa

Skechers

Sun68

Teva Original

Thule

Timberland

Vans

XTI

Coronarichtlijnen:

Vanzelfsprekend houdt CAST zich tijdens dit evenement aan de coronarichtlijnen. De beursvloer is extra ruim van opzet en alle stands staan verder uit elkaar. Voor bezoekers is het inschrijven voor een tijdvak verplicht.

Bij de entree van het inkoopcentrum wordt iedereen gewezen op de huisregels en voorzorgsmaatregelen:

Het dragen van een mondkapje is verplicht;

De gastexpo is eenrichtingsverkeer (volg de pijlen voor de looproute);

Geef elkaar de ruimte (1,5 M afstand);

Bij de entree wordt een gezondheidscheck gedaan voordat je de beursvloer mag betreden;

Bij de entree hangt doorschijnend plexiglas voor veilig contact met de hostess;

Wij houden de bezoekersstromen nauwlettend in de gaten (indien het te druk is, moet je even wachten om de gastexpo te mogen bezoeken);

Op verschillende plaatsen staat desinfectiegel;

De sanitaire voorzieningen en contactpunten worden extra vaak schoongemaakt;

Mensen met gezondheidsklachten zullen wij verzoeken om naar huis te gaan.

Over CAST

CAST is hét handelsplatform voor schoenen, sport en mode. Sinds 1984 wordt in het centraal gelegen Nieuwegein aan de A2 op een efficiënte manier vraag en aanbod bij elkaar gebracht. Er zijn ruim 150 showrooms gevestigd van nationale en internationale merken. Met een vast aantal inkoopdagen kun je als inkoper ieder inkoopseizoen terecht om de nieuwe en doorlopende collecties te bekijken en in te kopen op voororder of uit voorraad. CAST is trots merkambassadeur voor meer dan 500 merken!