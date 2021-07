Design anniversary. Saucony viert veertigjarig jubileum van de Jazz met exclusieve drop vol felkleurige retro updates

2021 belooft niet enkel het jaar van de herwonnen vrijheid te worden, voor de Amerikaanse hardlooppionier Saucony markeert het jaar ook de veertigste verjaardag van de Jazz, een van z’n meest iconische sneakerontwerpen. Deze tijdloze klassieker werd in 1981 gelanceerd met de ambitie om de meest technologisch geavanceerde loopschoen op de markt te worden - een ambitie die het met glans waarmaakte dankzij de hulp van atleten en experts. Vandaag presenteert de sneakermaker een exclusieve drop met vier nieuwe felkleurige, retro-inspired herinterpretaties van de Jazz O’, die liefhebbers van de dad-sneaker ongetwijfeld zullen bekoren.

Saucony AW21, Jazz O', 100 euro Shop via www.saucony.com

Saucony evolueerde in de negentiende eeuw van een bescheiden schoenenfabriek in Pennsylvania naar een grensverleggend runnerslabel en werd in de twintigste eeuw een gereputeerd internationaal sportmerk, geroemd om zijn kwalitatieve en innovatieve loopschoenen. Het Amerikaanse merk streeft er sinds jaar en dag naar om de beste loopschoenen en loopkledij te ontwikkelen en baseert zich daarvoor op de waardevolle expertise van topatleten. Ook bij de Jazz was dit destijds het geval: in 1981 bracht Saucony een team van atleten, dokters en chiropodisten samen onder leiding van een zekere Dr. Frank Santopietro uit Boston, om samen een schoen te ontwerpen die aan de allerhoogste performancevereisten van professionele hardlopers voldeed.

De grote succesfactor van de Jazz bleek zijn lage gewicht te zijn: de Jazz werd gestript van overbodig gewicht en materiaal zodat er een volledige uitgepuurde, lichte en comfortabele schoen overbleef. Ook het aerodynamische karakter droeg bij aan deze zege qua ontwerp: naast de uitgepuurde vorm, beschikt de schoen ook over een Maxitrac zool, Butterfly Balance boordsel en een bijzonder type binnenzool die voor een meer ergonomische pasvorm zorgt. Dat dit een lovenswaardig ontwerp bleek, werd ook bevestigd met de vijf sterren die aan het model geschonken werden door Runner’s World, zowat de bijbel voor hardlopers wereldwijd.

Dankzij zijn iconische design is de Jazz vandaag nog steeds de hoeksteen van Saucony’s DNA. Dit gaat ook op voor de nieuwe Jazz O’-modellen: deze kleurrijke jubileum-modellen verenigen het herkenbare design met hoogwaardige materialen en geraffineerde details om het comfort en de pasvorm van de schoen naar een hoger niveau te tillen. Zo is het bovenwerk vervaardigd uit mesh van hoge kwaliteit, en de tussenvoegingen van waardevol suede. Om het model nog comfortabeler te maken werd de pasvorm fijner en lichter gemaakt, en is de EVA middenzool gecombineerd met een rubberen buitenzool die met lucht werd geïnjecteerd om je tred nog zachter en flexibeler te maken.

Kortom, bij de Jazz O’ gaat een tijdloze, klassieke esthetiek hand in hand met optimaal comfort. Saucony verleidt je met een elegant maar eenvoudig design dat wordt uitgewerkt in een breed kleurenpalet, met voor ieder wat wils. Saucony tracht steevast nieuwe technologieën te integreren in authentieke, tijdloze designs, van de basis tot het finale ontwerp. Naast de professionele loopschoenen, veroverden ook hun sneakers een prominente plek in het internationale straatbeeld. Met deze jubileum-edities van de iconische Jazz O’ met vernieuwd design en verrassend kleurenpalet slaagt Saucony er wederom in om sneakerfanaten mee te sleuren in zijn begeesterende historiek.

De Jazz O’ is vanaf nu verkrijgbaar in geselecteerde verkooppunten, alsook via saucony.com.