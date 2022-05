Develab, één van de meest duurzame kinderschoenenmerken in Nederland

Denk je aan Develab dan denk je aan coole kinderschoenen gemaakt van de beste kwaliteit en met een optimale pasvorm! Maar wist je ook dat we tot één van Nederlands meest duurzame merken behoren?

Bij Develab staat kwaliteit op 1. Tevens werken we ook al bijna 15 jaar aan een merk waarbij duurzaamheid net zo belangrijk is. Met een verantwoorde productie binnen de EU, het gebruik van duurzaam geproduceerde materialen van topkwaliteit en het steunen van maatschappelijke doelen. We zijn zuinig op mens, milieu en maatschappij en zetten ons iedere dag opnieuw in om hier een positieve bijdrage aan te leveren. Zo doen we er alles aan om onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden. We hebben nog een eindje te gaan, dat weten we. Maar we zijn intussen aardig op weg.

Verantwoorde productie

Veruit de meeste schoenen worden nog altijd in andere werelddelen geproduceerd. Develab niet: we hebben er bewust voor gekozen om de schoenen en sandalen in Portugal en Spanje te produceren met fabrieken waar we al tientallen jaren mee samenwerken. Net als Develab zijn dit vaak familiebedrijven waar vakmensen dagelijks met een flinke dosis passie en aandacht voor detail de mooiste schoenen maken. Eerlijke arbeidsomstandigheden en tevreden medewerkers zijn voor ons tevens een garantie voor een kwaliteitsproduct. Daarnaast zijn onze collega’s van de design & development afdeling wekelijks in de fabrieken te vinden om de kwaliteit van de materialen en de best mogelijke pasvorm te kunnen garanderen. Bekijk film: Dave op avontuur in de Develab fabriek!

Duurzame materiaal

Binnen onze collectie gebruiken we eerlijke en duurzame basismaterialen zoals soepel leer en suède. Tevens focussen we ons steeds meer op plantaardig gelooid leer, zolen van gerecycled materiaal en textiel van hergebruikt katoen. Ook hergebruiken we materialen, zoals afvalleer voor het contrefort. Om ervoor te zorgen dat de kids een lange tijd plezier hebben van hun schoenen gebruiken we slijtvast rubber voor de zolen en stootneuzen.

Groene logistiek en verpakkingen

De schoenendozen van Develab zijn niet alleen tof om spullen in te bewaren maar door de regionale productie en een bewuste keuze van materialen ook nog eens duurzaam. Zo wordt er alleen FSC- papier gebruikt en is het dus 100% recyclebaar, inclusief de papieren opvulling wat ervoor zorgt dat jouw Develab schoenen netjes uit de schoenendoos komen.

Bovendien hanteren we op ons hoofdkantoor een verzendbeleid waarbij we zendingen zo veel mogelijk combineren. Alle zendingen die naar de winkels gaan worden verstuurd met DHL, een pionier op het gebied van groene logistiek. En daar werken wij graag mee samen!

Bijzonder hoofdkantoor

Ons hoofdkantoor in Waalwijk is gebouwd met een duurzame visie. Voor onze producten gebruiken we eerlijke materialen en die komen ook in ons bijzondere hoofdkantoor terug. Zo is bij de bouw veel

gebruikgemaakt van hout, metaal, staal, rubber en leer. Daarnaast proberen we als bedrijf zo energieneutraal mogelijk te zijn.

Maatschappelijke doelen

Ook voor de maatschappij zet Develab zich graag in. Een concreet voorbeeld hiervan is Villa Pardoes. Dit vakantieverblijf in Kaatsheuvel, biedt ernstig zieke kinderen met hun familie een onbezorgde gratis vakantie. Om extra geld in te zamelen heeft Develab een super toffe actie opgezet en samen met alle Develab fans €3000,- ingezameld en gedoneerd!

Meer over het merk Develab is hèt Nederlandse kinderschoenenmerk voor ondeugende, fantasierijke en nieuwsgierige kids. De schoenen worden gemaakt voor kinderen die buitenspelen, rennen en ravotten. Met Develab kan het avontuur beginnen. De naam is dan ook een combinatie van de woorden 'develop' en 'laboratory' en symboliseren het beweeglijke, actieve en nieuwsgierige karakter van het merk. De pijl in het logo staat symbool voor: wij gaan vooruit! Develab koestert oude, traditionele schoenmakerstradities en kijkt vooruit naar de laatste trends in materiaal en design. Nieuwsgierig geworden naar de collectie? Neem dan snel een kijkje op onze website of loop eens binnen bij de schoenenwinkel in jouw dorp of stad. Grote kans dat daar Develab verkocht wordt! www.develab.nl