Develab wintercollectie 2021

Ravotten in de bossen, mountainbiken door de modder of een potje basketbal op het sportveld. Elk avontuur wordt nóg leuker met schoenen van Develab. De shoes zijn dan ook perfect geschikt voor sportieve en ondernemende kids. Van stoere sneaker tot stijlvolle biker. Stuk voor stuk vernieuwend, casual en helemaal Develab.

Comfortabel en stevig

De boys collectie is casual en vooral comfortabel en stevig. De ruige boots en sporty sneakers kunnen tegen een stootje! Trends zijn gepoetste leersoorten in cognac en gevette suedes zorgen voor een winterse look. Een warme voering in de veterlaarzen zorgen ervoor dat de voeten van zowel de kleinste als de grote boys lekker warm blijven.

Casual en prints

Voor de meiden zien we ook deze winter weer veel veterboots. De herkenbare Develab look met een subtiele zool maar ook bikerboots met iets meer profiel. Qua kleur is er veelal zwart maar ook cognac. Uiteraard altijd met een leuke twist in de vorm van een dierenprintje of een tof regenbooglabel. Lekker makkelijk te combineren! En niet te vergeten met de smalle pasvorm zoals men die van Develab gewend is.

Over Develab

Develab ‘die-vè-lup’ is een trendy Nederlands schoenenmerk voor ondernemende, fantasierijke en nieuwsgierige kids. Net als die kids is het merk altijd in beweging en steedsop zoek naar iets nieuws. Het resultaat zijn coole, sportieve en kwalitatief sterke schoenen

die tegen een st ootje kunnen. Develab kids weten wat ze willen: stappers om de wereld mee te ontdekken en te veroveren!