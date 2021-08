Diemme x Byborre. Italiaans premium footwear label creëert exclusieve capsule met Amsterdamse high-tech textielstudio

Het high-end footwear label Diemme gooide de deuren van zijn Noord-Italiaanse atelier open voor de Nederlandse textielpionier Byborre, met een vooruitstrevende capsulecollectie voor het herfst-winterseizoen als gevolg. Ze presenteren verfijnde maar understated heruitvoeringen van Diemmes chunky hiking-silhouetten voorzien van het innovatieve textiel dat Byborre onderscheidt. We geven het u op een blaadje: Diemme, met zijn jarenlange know-how in ambachtelijk gemaakt high-fashion schoeisel, heeft een gelijkgestemde ziel gevonden in de Nederlandse textielstudio die prat gaat op duurzame, hoogst innovatieve materiaalontwikkeling.

Diemme x Byborre, Movida, 349 euro

Het in Amsterdam gevestigde Byborre, opgericht door Borre Akkersdijk, streeft een ambitieus doel na: textielontwerp en -productie grondig herdenken dankzij doorgedreven onderzoek en ontwikkeling en een constante vernieuwingsdrang. Naast de productie van fashionable performance- en workwear onder zijn eigen label, fungeert Byborre ook als een design consultancy die allerhande merken wereldwijd - van performancewear over high fashion tot zelfs de autosector - bijstaat in materiaalontwikkeling en de bespoke productie van hun textielnoden. Met een in-house atelier en een wendbare, gedigitaliseerde werkwijze slagen ze erin het proces van textielontwikkeling transparanter en milieu-efficiënter te maken. Ondanks zijn jonge leeftijd kan Byborre al terugblikken op samenwerkingen met Baracuta, Natuzzi, Nike, Rapha, BMW, Descente en Gore-Tex.

Diemme x Byborre, Maggiore, 249 euro

In die zin leest Byborre als een ideale metgezel voor het Italiaanse Diemme. Sinds 1992 produceert het merk ambachtelijk gemaakte doch innovatieve schoenen, geënt op hoogwaardig draagcomfort. Daarvoor doet het beroep op een eigen fabriek en een uitgebreid team van geschoolde artisans. Elk paar Diemmes wordt ambachtelijk vervaardigd in de eigen Calzaturificio Diemme, een in-house productiesite in Veneto. Deze Noord-Italiaanse regio geniet van een uitstekende reputatie op het gebied van performance footwear dankzij zijn jarenlange cultivatie aan onderzoek en ontwikkeling. Dit rijke erfgoed wordt vertaald naar premium hiking- en outdoors-schoenen met een karaktervolle esthetiek.

Diemme x Byborre, Roccia Vet, 399 euro

Tijdens het productieproces wordt elk paar stap voor stap nauwgezet onder handen genomen door Diemmes deskundige medewerkers. Het gros van de Noord-Italiaanse schoenenindustrie in Montebelluna plooit nog steeds terug op familiebedrijven en dit biedt tal van tastbare voordelen. De combinatie van eigen fabriek, een netwerk van kleinschalige industrieën en hooggeschoolde werknemers stelt Diemme in staat om gelimiteerde reeksen van artisanale producten op de markt te brengen.

Diemme x Byborre, Onè Hiker, 349 euro

Aan het roer van dit op en top Italiaanse merk staan de broers Dennis en Maico Signor, die al 25 jaar alles in goede banen leiden. Diemme staat niet alleen gekend voor zijn ervaring in het outdoor en performance segment maar ook voor eerdere samenwerkingen met gevestigde en opkomende modehuizen als Maison Martin Margiela, Bottega Veneta, Chanel, Gucci, Ganni of Cecilie Bahnsen, maar evengoed waagt het label zich aan kruisbestuivingen met cultmerken zoals The Elder Statesman, Byredo, Bedwin & The Heartbreakers, Victim, Kith en Vans. De nieuwe capsulecollectie met Byborre belooft een memorabele, in het oog springende toevoeging te zijn aan dit illustere palmares.

Diemme x Byborre, Ramon, 369 euro

Diemme x Byborre, Roccia Vet Multicolor, 399 euro

