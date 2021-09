Dior presents: The macro-cannage theme

De cannage, een emblematische code van het Huis, wordt heruitgevonden voor de ready-to-wear collectie van Dior voor de herfst/winter 2021-2022 door Maria Grazia Chiuri. Dit grafische motief, dat de looks van het seizoen een gedurfd en modern tintje geeft, combineert elegantie en sportiviteit. De gewatteerde variant, het resultaat van een virtuoos vakmanschap, siert rokken en jasjes, zoals de onmisbare Bar jacket. De architecturale lijnen zijn ook terug te vinden in een reeks accessoires, zoals in de Lady D-Lite tas, de Dior Book Tote en de Dior Caro, die ook verkrijgbaar is in een lederen versie en versierd is met een macro-cannagepatroon. Dit iconische motief durft te mixen en te matchen en verschijnt op verschillende materialen en stijlen voor een resolute Dior-look.

Dior onthult een innovatieve nieuwe digitale ervaring gewijd aan Dior creaties, versierd met het macro-cannage motief uit de Dior herfst-winter 2021-2022 women’s ready-to-wear collectie van Maria Grazia Chiuri. In een exclusieve Snapchat-ervaring worden gebruikers uitgenodigd om de tassen Dior Caro en Dior St Honoré, die gedecoreerd zijn met dit architucterale motief voor een resolute Dior-look, viruteel uit te proberen.