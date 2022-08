Dit moet je weten over: Ann Demeulemeester

Ann Demeulemeester is het gelijknamige modehuis dat in 1985 werd opgericht door de Belgische ontwerpster Ann Demeulemeester. Bekend om haar elegante snits en donkere maar toch glamoureuze stijl, is de ontwerpster uitgegroeid tot een van 's werelds meest gerespecteerde creatieve stemmen in de mode-industrie. Het label is gevestigd in Antwerpen en biedt kleding, schoenen, accessoires en juwelen voor dames en heren. "Het merk Ann Demeulemeester is uitgegroeid tot een intelligente benadering van mode - het overstijgt trends en biedt in plaats daarvan een voortdurend evoluerend systeem van kleden dat zowel diep persoonlijk is voor de drager als diepgaand relevant voor zijn context - dankzij zijn integriteit en felle onafhankelijkheid," beschrijft het label op zijn eigen website.

Oorsprong

Ann Demeulemeester studeerde in 1981 af aan de nu befaamde modeafdeling van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen en werd kort daarna bekend als deel van de Antwerpse Zes, een groep visionaire afgestudeerden van de universiteit waartoe ook Martin Margiela en Dries Van Noten behoorden.

Samen met haar man, fotograaf Patrick Robyn, richtte ze in 1985 haar eigen label op, dat al snel internationale erkenning kreeg. Haar eerste modeshow vond plaats in Parijs in 1991. In 1996 lanceerde ze naast haar damescollectie ook een herencollectie.

Ann Demeulemeester, FW22/23

Evolutie

Na verloop van tijd kon Ann Demeulemeester een internationaal succesvol bedrijf opbouwen met haar gothic en bohemian-geïnspireerde collecties. In 2013 trok Demeulemeester zich terug uit haar label en benoemde ze de Franse ontwerper Sébastien Meunier, die sinds 2010 deel uitmaakte van haar designteam, tot haar opvolger.

Sinds het afscheid van haar merk woont Demeulemeester in het kleine Belgische Kessel en experimenteert ze met verschillende nieuwe concepten, waaronder beeldhouwkunst, serviesgoed, meubels en design.

Nieuws

Sinds 2020 is het merk Ann Demeulemeester eigendom van de Italiaan Claudio Antonioli en heeft het drie onafhankelijke winkels in Antwerpen, Tokio en Hongkong. Het hoogtepunt is de minimalistische, zwart-witte flagship store in Antwerpen. Het label heeft ook een eigen online shop en wordt internationaal verkocht bij de belangrijkste retailers en warenhuizen.

Ann Demeulemeester, FW22/23