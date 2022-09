Dit moet je weten over: Dancing Leopard

Dancing Leopard is een boho-chic label voor vrouwen, geïnspireerd door haar levendige Indiase en Balearische roots. Het bevat leuke, kleurrijke kleding, maar ook actieve kleding, loungewear en badmode. Het merk is vooral bekend om zijn unieke, handgeschilderde prints en felle kleuren.

Oorsprong

Het verhaal van Dancing Leopard begon in 2009 toen Jade en Jack, de oprichters van Dancing Leopard, geïnspireerd raakten door de levendige stoffenmarkten van Goa. Ze kochten materialen en stoffen in felle kleuren en speelse prints in en werkten samen met een kleermaker om krachtige kleding te creëren. Nadat ze hun stijlen in Londen hadden verkocht, trok het duo naar Ibiza, waar Dancing Leopard al snel bekendheid verwierf met zijn gewaagde ontwerpen en bohemienachtige geest in enkele van de beste boetieks van het eiland.

"We herinneren ons de dag dat we onze allereerste bestellingen online zagen binnenkomen. Het betekende zoveel voor ons dat mensen van onze kleding hielden en dat hebben we nooit als vanzelfsprekend beschouwd", laten de oprichters weten op hun website.

Evolutie

De collectie breidde zich elk jaar uit en het merk werd steeds populairder door regelmatige evenementen zoals festivals, kledingfeesten en modeshows in Ibiza en het Verenigd Koninkrijk.

Dancing Leopard geeft om de planeet, haar wilde dieren en toekomstige generaties en zet zich in voor een duurzamere wereld. Niet alleen creëert het label tijdloze collecties die door alle seizoenen heen gedragen kunnen worden, maar het label is ook begonnen met het sourcen van eco-bewuste stoffen en lanceerde stijlen die gemaakt zijn van gerecyclede vezels. In 2021 introduceerde het bedrijf ook zijn nieuwe label HALO, een bewuste collectie gemaakt van geregenereerd ECONYL®-nylon.

Nieuws

Dancing Leopard heeft een lange weg afgelegd sinds de oprichting, maar houdt zich tot op de dag van vandaag vast aan dezelfde waarden. Nu heeft het merk een team van meer dan 20 medewerkers en distribueert het zijn producten via een internationale website en verkooppunten in tien landen. Om mettertijd duurzamer te worden, streeft Dancing Leopard ernaar om in de toekomst elke stijl van milieuvriendelijke stoffen te maken.

Dancing Leopard, eigendom van het merk.