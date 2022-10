Dit moet je weten over: Hobo & Hatch

Hobo & Hatch is een duurzaam merk uit West-Australië dat zich richt op mindful, modern bohemian design, gemaakt om een leven lang mee te gaan. Geïnspireerd door de eeuwige zwerver, de onafhankelijke geest, het zout der aarde, zeedieren en vintage liefhebbers, ontwerpt het label kleding, dekens, tassen en accessoires voor vrouwen, mannen en kinderen.

"We zijn een merk met wereldwijde erkenning, met een team dat gepassioneerd over is duurzaamheid, het ontwerpen van een milieubewust product en de bescherming van onze Moeder Aarde. One-of-a-kind stukken samengevoegd met vintage en eenvoudig eerlijk vakmanschap met elegant design," aldus Hobo & Hatch op haar website.

Oorsprong

Het duurzame label bestaat sinds 2013. Het merk werkt met lokale en wereldwijde ambachtslieden die de producten met veel liefde vervaardigen. Een aantal hoogtepunten in de collectie van Hobo & Hatch zijn de sjaals, dekens en poncho's, die in Nepal op majestueuze houten weefgetouwen met de hand worden geweven van zacht garen. Volgens het merk bieden de partnerschappen met wereldwijde teams zoals die in Nepal de producenten een duurzaam inkomen en bestaan ze al meer dan tien jaar.

Evolutie

Al sinds de oprichting zet Hobo & Hatch zich in voor slow fashion. Het label promoot duurzaamheidsinitiatieven in de mode-industrie, verkleint zijn ecologische voetafdruk en verkoopt eco-fair producten om bewuster te winkelen. Om ethische consumptie te ondersteunen, beperkt het label zijn inventaris tot kleine batches en maakt het alleen wat het echt nodig heeft. Het streeft ook naar plasticvrij bestaan en voor gebruikt voor zijn producten uitsluitend natuurlijke vezels.

Nieuws

"Elk stuk, ontworpen en handgemaakt, vertelt een verhaal... we willen dat jij, de drager, het nog jaren koestert," aldus het merk.

De producten van Hobo & Hatch worden verkocht via meer dan 100 winkels in Australië, Nieuw-Zeeland, het VK, de EU en de VS, en via de eigen online winkel op www.hoboandhatch.com (zuidelijk halfrond) of www.hoboandhatch.co.uk (noordelijk halfrond).