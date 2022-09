Dit moet je weten over: Iris van Herpen

Iris van Herpen wordt momenteel beschouwd als een van de belangrijkste hedendaagse haute couture ontwerpers. In haar creatieve werk combineert ze vakmanschap met technologie. Door haar conceptuele aanpak creëert van Herpen vooruitstrevende en experimentele haute couture creaties.

Oorsprong

Na haar afstuderen aan de ArtEZ Universiteit in Amsterdam in 2006, richtte van Herpen haar gelijknamige label op. In 2007, het jaar waarin ze het label oprichtte, toonde ze haar eerste creaties tijdens de Amsterdam Fashion Week.

Ontwikkeling

Sinds haar eerste collectie promoot Iris van Herpen een nieuwe kijk op haute couture, waarbij technologie en vakmanschap samensmelten tot een groter, betekenisvol concept. Haar ontwerpen, die vaak lijken op sculpturen, zijn sterk geïnspireerd door beweging en niet in de laatste plaats zijn van Herpen's eigen ervaringen met de expressieve vorm van dansen terug te vinden in de ontwerpen. Vanwege de ingewikkelde aard van haar creaties ontwerpt en creëert van Herpen voornamelijk voor particuliere klanten. In 2013 toonde ze haar eerste prêt-à-porter collectie.

De laatste jaren heeft de ontwerper vaak uitgebreide collecties getoond die een eerbetoon zijn aan de natuur, de organismen van de aarde en het werk van andere kunstenaars. Deze collecties worden mogelijk gemaakt door samenwerking met specialisten en grondig wetenschappelijk onderzoek. De kennis die in het proces wordt uitgewerkt wordt door van Herpen gevisualiseerd. In haar collecties heeft zij gewerkt aan de aerodynamica van vogelvleugels, de vorm van water, de kinetische beweging van wind, hemelse cartografie en tal van andere thema's.

Nieuws

Iris van Herpen is de nationale erkenning al lang ontgroeid en wordt internationaal geroemd om haar vooruitstrevende benadering van haute couture. Haar ontwerpen worden vaak gedragen door publieke figuren zoals actrices en zangers voor speciale gelegenheden zoals het MET Gala en prijsuitreikingen, maar ook voor filmproducties en muziekvideo's.

Beeld: Iris van Herpen, SS21, eigendom van het merk.