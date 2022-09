Dit moet je weten over: Repetto

Repetto, oorspronkelijk een dansschoenenatelier, maakt nu deel uit van de Franse luxewereld, dankzij haar elegantie en expertise. Het merk is een referentie in de danswereld maar ook in de productie van stadsschoenen. Het heeft ongeveer 800 verkooppunten wereldwijd.

Oorsprong

In 1947, in een kleine werkplaats naast de Nationale Opera van Parijs, creëerde Rose Repetto haar eerste dansschoenen met behulp van de steek-en-retour techniek. Het succes kwam snel en de klanten stroomden toe. In 1956 liep Brigitte Bardot door de deur van het atelier in de rue de la Paix en bestelde een paar op maat gemaakte schoenen: de legendarische Cendrillon schoenen verschenen in de film "Et Dieu créa la femme" en werden het meest iconische stuk van het merk.

Evolutie

De grootste sterren uit de danswereld kopen nu hun schoenen en outfits in de Repetto boetiek. Nureyev, Barychnikov en leden van de Folies Bergères zijn onder hen. In de jaren 1970 werd Serge Gainsbourg verliefd op het model Zizi, oorspronkelijk gemaakt voor Zizi Jeanmaire, de schoondochter van Rose Repetto en balletdanseres. In 1999 werd het merk nieuw leven ingeblazen door Jean-Marc Gaucher. In de jaren 2000 volgde een reeks samenwerkingen met Issey Miyake, Yohji Yamamoto, Comme des Garçons en Karl Lagerfeld. 2010 markeert de geboorte van het Repetto atelier, waar klanten hun eigen paar ballerina's kunnen ontwerpen, gepersonaliseerd in 252 kleuren en met de hand vervaardigd. Lederwaren en prêt-à-porter volgen al snel. Geïnspireerd door de garderobe van dansers, is de stijl van de aangeboden stukken verfijnd en vloeiend, met een vrouwelijkheid vol gratie en delicatesse. In 2015 werd Repetto de officiële leverancier van de Opera van Rome.

Nieuws

Het merk zet zich in voor gemeenschappen met het "Danse pour la" vie initiatief, dat de re-integratie van kinderen in nood ondersteunt door middel van artistieke expressie. Het "À vos pointes" project verzamelde 500 paar gebruikte spitzen, die vervolgens werden gesorteerd en verzonden naar de École nationale supérieure des arts décoratifs om een nieuw artistiek leven te krijgen.

Beeld: Cendrillon Ballerinas, Repetto, Eigendom van het merk