Dit moet je weten over: Walk London

Walk London is een familiebedrijf met meer dan 50 jaar ervaring in de schoenenindustrie. Walk London combineert Italiaanse stijl met Brits design, met als resultaat hoogwaardige, modieuze schoenen voor dames en heren met een klassieke, verfijnde touch.

Oorsprong

Walk London begon begin jaren negentig als een ontwerpbureau voor schoenen. Nadat de tweede generatie het overnam, introduceerde het familiebedrijf zijn allereerste eigen schoenencollectie. Sinds de eerste collectie in 2013 uitkwam, heeft het merk een trouwe klantenkring opgebouwd.

Evolutie

Al sinds de beginfase streeft het merk een visie na van originaliteit en fijne aandacht voor vakmanschap. De schoenen van Walk London zijn gemaakt voor dagelijks gebruik - hun assortiment omvat talrijke stijlen, waaronder loafers, derby's, chelsea boots en sandalen. De afgelopen dertig jaar heeft het merk samengewerkt met drie fabrieken in Portugal en India. Inmiddels werkt het merk samen met bekende internationale online retailers als Asos, Zalando en Zappos. In de afgelopen jaren heeft Walk London hun focus op duurzaamheid benadrukt en werken ze nu uitsluitend met looierijen die deel uitmaken van de Leather Working Group. Vanuit hier is het merk gaan samenwerken met One Tribe Global. Met deze samenwerking steunt Walk London de bescherming van het regenwoud: met elke aankoop kunnen klanten indirect het onderhoud van 25 bomen ondersteunen.

Nieuws

Walk London blijft hun passie voor ambachtelijk kwaliteitsschoeisel delen met hun klanten en nodigt iedereen uit om deel uit te maken van hun reis en te genieten van de combinatie van Italiaans erfgoed en de Londense levensstijl. Om hun klanten te binden, heeft Walk London een ritueel ingesteld waarbij ze foto's van Walk London-dragers op hun Instagram en hun website plaatsen.

Beeld: Walk London