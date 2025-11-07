Donsje introduceert Luxury Care Collectie

Het Amsterdamse merk Donsje presenteert met trots haar nieuwe Luxury Care-collectie, ontwikkeld in samenwerking met Scented Stories. Met deze uitbreiding gaat Donsje verder dan baby- en kinderkleding en introduceert het een lijn met skincare, parfum en home fragrance, ontwikkeld met dezelfde aandacht voor detail, kwaliteit en tijdloos design als de geliefde kleding, schoenen en accessoires van het merk.

Elk product hee� de herkenbare Donsje-geur bestaande uit een mooie combinatie van sandelwood, witte musk en vijgenextract. Samen vormen ze een warme, elegante geur die generaties lang gedeeld en doorgegeven kan worden.

Credits: Donsje

De Care Collectie wordt volledig in Nederland geproduceerd en bestaat uit dermatologisch geteste formules die de kwetsbare huid beschermen. Met gebruik van organische, veganistische en natuurlijke ingrediënten van de hoogste kwaliteit zijn de producten veilig voor pasgeborenen en jonge kinderen, terwijl ze tegelijkertijd een luxe ervaring bieden voor de hele familie.

Credits: Donsje

Naast de Body Wash en Body Lotion introduceert de collectie een Eau de Parfum voor moeders, evenals geurkaarsen en een Linen Mist spray. Zo komt de herkenbare Donsje-geur ook écht binnen in huis en worden de dagelijkse routines momenten om te koesteren. Met deze lancering zet Donsje de eerste stap van kindermode naar een lifestyle brand.

De Donsje Care Collectie is vanaf 10 september 2025 verkrijgbaar in onze flagship stores in Amsterdam, Maastricht, Antwerpen en Düsseldorf, evenals in onze Gift�Boutique op Schiphol, alle Bijenkorf-vestigingen en donsje.com.