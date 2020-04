Dr. Martens en Yohji Yamamoto, het perfecte partnerschap

Amsterdam, 17 april 2020 - In de maand van hun 60ste jubileum gaat Dr. Martens de samenwerking aan met een legendarische Japanse ontwerper. De vierde samenwerking van de 1460 Remastered serie is met de baanbrekende Yohji Yamamoto.

Yohji Yamamoto heeft weinig introductie nodig. Met zijn vermogen tot het ontwerpen van conventionele silhouetten en gender neutrale designs heeft hij de geschiedenisboeken al gehaald. Zijn designs voor mannenmode, veel gedragen door vrouwen, sluiten op natuurlijke wijze aan bij het klassieke unisex ontwerp van de 1460 boot. De samensmelting is een perfect fit. Yohji's eerste contact met Dr. Martens gaat overigens veel verder terug dan design alleen. Sinds 1981 is hij zelf groot fan van de boots en in begin 2000 was Yohji een van de eerste designers die de Dr. Martens boots de fashion runway opnam.

Yohji Yamamoto is een meester van maatwerk, en zorgt al voor meer dan 50 jaar voor opschudding in de mode industrie. Bekend om het ondermijnen van traditionele visies op mode en hoe hij speelt met de relatie tussen mannelijk en vrouwelijk, wordt Yohji herhaaldelijk teruggetrokken naar twee basisprincipes van design: vakmanschap en bruikbaarheid. Twee kernwaarden die de rode draad vormen in het DNA van Dr. Martens. En zoals in de allereerste samenwerking in 2007 - waar Yamamoto een ritssluiting toevoegde aan de 1460 - is zijn liefde voor het merk en zijn non-traditionele visie duidelijk voelbaar in deze vierde samenwerking.

Het design van de 1460 YY Web boots is gemaakt van zacht Splice leather, en een mix van high fashion en urban streetwear met een rauwe vibe. Ze zijn afgewerkt met gouden web-details en tussen de veters een zilveren spin - een inmiddels bekend kenmerk van Yohji's designs. Zijn handtekening komt terug op de tong en in de binnenzijde van de boots. Het ontwerp ademt creativiteit en is een one-off exemplaar dat gezien mag worden.

De collectie is vanaf 25 april verkrijgbaar tegen de adviesverkoopprijs van 640 via drmartens.com en bij geselecteerde partners.