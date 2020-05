Dr. Martens & Undercover: een feestelijke samenwerking met design van Jun Takahashi

Amsterdam, 18 mei 2020 - Het is 60 jaar geleden sinds de eerste Dr. Martens 1460 boots van de productieband afkwamen. Om dit te vieren, gaat Dr. Martens elke maand de samenwerking aan met 12 wereldbekende merken en designers. De 5e 1460 Remastered samenwerking is met Undercover, die nota bene dezelfde verjaardag met Dr. Martens deelt.

Dr. Martens hervat de langdurige samenwerking met de Japanse Undercover-oprichter Jun Takahashi . Dr. Martens en Jun Takahashi hebben een hechte vriendschap die ver terug in de tijd gaat. Takahashi verovert daarbij ook nog eens een officiële plaats in de geschiedenisboeken van Dr. Martens. Ter ere van het 60-jarige jubileum is er aan Jun gevraagd om een uniek design te maken, die laat zien wat de 1460 boot voor hem betekent.

Het is, zoals eerder al benoemt, niet alleen de verjaardag van Dr. Martens, maar ook die van Undercover. Undercover is 30 jaar geleden opgericht, en Dr. Martens 60 jaar geleden. Takahashi markeert deze gelegenheid met een uniek design. Een one-off op maat gemaakt boeket-patroon, die in de binnenkant van de boot is bedrukt. Bloemen zijn een internationaal als symbool voor feest, wat de boodschap van deze boots helemaal compleet maakt.

De 1460 Undercover boot is Takahashi's eerbetoon aan de Britse roots van Dr. Martens. Gemaakt in Engeland, naar de hoogste kwaliteit in de originele Wollaston fabriek waar Dr. Martens in 1960 begonnen is. De boots zijn gemaakt van minimalistische, zwart kleurige Corduroy - speciaal gekozen door de Japanse ontwerper - en afgewerkt met een bloemen bedrukte binnenvoering. Op de neus van de schoen is een ''S'' en ''N'' geborduurd, wat staat voor Spiritual Noise, een welbekend Undercover-slogan. Ze zijn direct herkenbaar door de authentieke gele stiksels en het zwart met gele Dr. Martens label.