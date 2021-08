Drykorn: all-time favorites, basics and investment pieces

De nieuwe herfst/winter 2021 collectie van Drykorn is een balans tussen minimalisme en maximalisme. Het merk interpreteert de jaren 80 in de collectie om een essentie van kleuren, silhouetten, prints en details te creëren.

Back to the 80's

De essential styling is een knipoog naar de jaren 80. Tops en truien met schoudervullingen, authentieke kaneelkleurige jassen, bijgesneden jassen van imitatiebond, jassen met ceintuur en broeken met kniehoge laarzen vormen de basis van deze stijl. Met abstracte etno-ontwerpen en messingkleurige afwerkingen als details.

Ton sur ton

Bij de natural styling ligt de focus op monochromatische looks, tinten van dezelfde kleur, gelaagdheid, laarzen met vierkante zolen en minimaal gebruik van accessoires. Een hoge taille wijde pijpen geplooide broek, minimalistische trenchcoats, blazer jassen, enkel en dubbele rij met knopen boyfriend blazers, minimalistische vleermuismouwen jurken vormen de basis bij de natural styling. Daarnaast zien we details als schaduwbloemen- en abstract print op vloeiende viscose en techno stretch gekleurde biezen.

Color blocking

De happy styling bestaat vooral uit kleur blokkerende looks, poppende kleuren combinaties en laarzen in contrasterende kleuren. De basis van deze look & feel bestaat voornamelijk uit bijpassende shirts en broeken, joggingsbroeken, vegan leren outdoor blazers, lange cape-achtige jassen, sportieve capes met capuchon. Dit is geïnspireerd op sportkleding, messing afwerkingen, bloemenprint, popping luipaardprint en grof breiwerk.

Optimistic

Lange en cropped broeken met wijde pijpen, blazers met riem, volumineuze jassen van teddybont, cropped jackets, kasjmierjurken, lange vesten en comfortabele breicombinaties vormen de basis van de optimistic styling. Met details als gigantische ruiten, contrasterende zwarte en gunmetal gekleurde biezen en focus op volumineuze lagen in een monochromatische look gecombineerd met contrasterende zwarte platform laarzen.