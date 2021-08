Duurzaam, unisex en tijdloos: Terror Kittens ontwerpt voor de toekomst

Het wordt steeds makkelijker om duurzaam te ontwerpen, ook voor kleine labels. Anniq Nahumury van het Rotterdamse streetwear label Terror Kittens lanceert haar meest milieuvriendelijke collectie tot nu toe. “Voor mij is het geen trend, maar ik ben blij dat steeds meer mensen er de waarde van inzien.”

Terror Kittens richtte ze op in 2016: “Ik begon, net als de meeste jonge ontwerpers, met het maken van kleding die ik niet in de winkels kon vinden.”

Haar ontwerpen zijn comfortabel, unisex en geïnspireerd door vaporwave, een kunststroming die de herkenbare designs van de jaren ’80 en ’90 combineert met hedendaagse internetcultuur.

Die stijl zorgde in de begindagen van het merk voor een dilemma voor de milieubewuste ontwerper. Biologisch katoen en gerecyclede materialen waren er alleen te vinden in beige en pastelkleuren. Ook wit was nooit echt wit. Terror Kittens’ strakke lijnen, felle kleuren en grafische prints bleken lastig te realiseren. Bovendien moest de eerste collectie volledig uit eigen zak gefinancierd worden.

Vijf jaar later is er veel veranderd. Milieuvriendelijke stoffen zijn er in alle kleuren en bovendien betaalbaar. Prints die ze zelf ontwerpt kan ze nu laten drukken op spierwit Lyocell, gemaakt van houtpulp, en R-Pet, gemaakt van gerecyclede petflessen. Maar duurzame mode gaat om meer dan alleen materialen.

“Ik was als kind al bezig met klimaatverandering. Voor mij is het altijd vanzelfsprekend geweest om na te denken over mijn impact. Gelukkig groeit het bewustzijn bij klanten steeds meer en daar moet de modeindustrie iets mee.”

Slow fashion is de toekomst, volgens Nahumury. Kleding die ontworpen is om lang mee te gaan, over de seizoenen heen, en lokaal gemaakt wordt. Terror Kittens heeft altijd een klein aanbod on the rack en produceert daarnaast alleen op bestelling, om verspilling tegen te gaan.

Met haar nieuwste lijn ‘The Concrete Collection’ bewijst ze dat duurzame mode er ook modern uit kan zien. De designs zijn geïnspireerd door en gemaakt voor de grote stad. De herkenbare stijl van Terror Kittens heeft wel wat updates gekregen. Zo is er zelfs wat beige te zien. Nahumury: “Ik heb mezelf gedwongen om opnieuw te kijken naar mijn eigen ontwerpen. Hoe laat ik deze nieuwe materialen tot hun recht komen?”

De collectie is uitgesproken unisex, ook een manier om overproductie tegen te gaan. Leggings en oversized truien kan iedereen dragen. Maar er is ook een broek met een verstelbare taille, zodat de klant zelf het silhouet kan bepalen.

Daarnaast is Nahumury begonnen met het maken van accessoires van restjes stof. De patchwork heuptassen en tote bags blijken erg gewild. Klanten willen een uniek item hebben en actief bijdragen aan het voorkomen van verspilling.

“Fast fashion is op termijn onhoudbaar. Wat mij betreft koopt straks iedereen tweedehands en legt af en toe wat meer geld neer voor een item van een ontwerper om de hoek.”