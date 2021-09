Duurzaamheid speelt grote rol bij Para Mi collectie SS22: think about tomorrow

Think about tomorrow & be responsible

Steeds meer merken willen duurzaam ondernemen. Para Mi ook en ziet het als missie: ondernemen met aandacht voor het milieu. Thinking about tomorrow. Voor Para Mi, het Nederlandse broekenmerk, betekent het dat ze zowel op het hoofdkantoor als voor het produceren van broeken kiezen voor ‘groene’ oplossingen. Voor de SS22 collectie is BCI katoen gebruikt; gecertificeerd en biologisch katoen. Responsible choice!

Nieuwe SS22 collectie: duurzaamheid staat centraal tijdens productieproces

De Para Mi damesbroeken worden gemaakt door vaste leveranciers in Turkije. De afstand is relatief klein en hierdoor is het vervoer naar Nederland zo min mogelijk belastend voor het milieu. Kleine bestellingen worden gecombineerd tot één grote bestelling.

Alle productiepartners van Para Mi willen ook het energie- en waterverbruik te minimaliseren. Ze zijn voortdurend op zoek naar energiebesparende ontwikkelingen en passen die toe. De wasserijen waar jeans gewassen worden wordt 75% van het water dat tijdens het productieproces wordt gebruikt hergebruikt. Daarnaast maken zij heel bewust gebruik van bepaalde chemicaliën en gebruiken ze die alleen als dat noodzakelijk is.

‘Groene’ verpakking van broeken

De broeken worden verpakt in plastic polybags; verzendzakken voor grote hoeveelheden producten. Deze verpakkingen zijn gemaakt van 100% gerecycled materiaal. Daarnaast versturen zij alle Para Mi artikelen in gerecyclede kartonnen verpakkingen met een FSC keurmerk (voor het maken van karton is gebruik gemaakt van grondstoffen uit verantwoord beheerde bossen).

Para Mi gebruikt stoffen met ecologische- en duurzaamheidskeurmerken

Voor elke Para Mi collectie worden de stoffen met veel zorg uitgezocht. Elke stof is altijd van hoge kwaliteit; de broeken hebben daarom een lange levensduur. Ze blijven mooi. Voor het produceren van de broeken worden geen dierlijke materialen gebruikt. Leren labels worden bijvoorbeeld vervangen door duurzame alternatieven zoals vegan leather of borduursels.

De stoffenleveranciers van Para Mi beschikken over diverse ecologische- en duurzaamheidskeurmerken zoals Better Cotton Initiative (BCI), Global Organic Textile Standard (GOTS), Global Recycled Standard (GRS) en Organic Content Standard (OCS). Para Mi heeft voor de SS22 collectie gebruik gemaakt van BCI katoen in een aantal van de verschillende kwaliteiten van de broeken. Better Cotton Initiative is een organisatie die boeren helpt hun katoen op een betere manier te verbouwen. Dat betekent werken met minder chemicaliën en werken onder betere omstandigheden. Een grote stap richting ‘groen’ ondernemen.

Duurzame maatregelen hoofdkantoor Para Mi

Op het hoofdkantoor in Lijnden nemen ze duurzame maatregelen op verschillende gebieden.

Geen licht aan in ruimtes waar geen mensen aanwezig zijn

Zo min mogelijk printen zodat zo min mogelijk papier wordt gebruikt

Gebruik maken van energiebesparende verlichting; net zo effectief en sfeervol

Papier/karton en plastic gaat in aparte containers; gebruikte cartridges worden ingeleverd voor recycling

Computers en andere apparaten staan niet op stand-by maar worden uitgezet

Samenwerken met leveranciers die ook ‘groen denken’

Planten in het pand en op de bureaus. Die produceren meer zuurstof en zijn een natuurlijke manier om de temperatuur en vochtigheid op kantoor te reguleren. Hierdoor minder gebruik van een airco of luchtverversing, dit bespaart energiekosten

Voorkomen van onnodige vervuiling en verspilling van materialen en producten

Thinking about tomorrow. Thinking about the future.

Our story, about Para Mi

***

Para Mi (2011), het Nederlandse broekenmerk voor de modieuze vrouw. Vanuit het hoofdkantoor in Lijnden werkt een enthousiast en professioneel team aan het ontwerpen en produceren van de leukste en mooiste stretchbroeken. Broeken die perfect zitten bij elke vrouw omdat ze worden ontwikkelt vanuit drie elementen: pasvorm, comfort en kwaliteit.

De stylistes uit het designteam zijn elke dag bezig met het perfectioneren van de pasvorm en het bedenken van nieuwe modellen. Ze zoeken de mooiste stoffen en prints en springen in op modetrends die zij doorvoeren in bijvoorbeeld de afwerking van de broek of door het toevoegen van bepaalde details. Een bijpassende riem, een opvallend borduursels, studs of stoere knopen.