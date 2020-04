Elements of Freedom steunt katoenboeren in de Fashion Revolution Week

Het duurzame Nederlandse modemerk Elements of Freedom zal in de Fashion Revolution Week (20-26 april 2020) EUR 20 per verkocht kledingstuk doneren aan de mensen die aan de basis staan van de textiel die we dragen.

We maken nu allemaal de impact mee van de coronacrisis. Dat geldt voor consumenten, winkels, Elements of Freedom en andere modemerken, en natuurlijk de producenten wereldwijd. Allemaal hebben we het moeilijk.

Elements of Freedom wil in de Fashion Revolution Week aandacht vragen voor mensen aan het begin van de keten, zoals katoenplukkers, katoenboeren en fabrieken die katoen verwerken tot stoffen. Dit proces vindt vrijwel zonder uitzondering plaats in ontwikkelingslanden.

Daar waar grote spelers in de textiel hen nu veelal links laten liggen, vindt Elements of Freedom we hen niet uit het oog moeten verliezen. Het motto van Elements of Freedom is niet voor niets ‘Dare to Care’!

Over Elements of Freedom

Elements of Freedom is een duurzaam én fashionable kledingmerk uit Amsterdam. Met sampling in Nederland en voor het grootste deel productie in Europa in samenwerking met leveranciers uit Europa.

Vrijheid in alle dimensies is het uitgangspunt waaruit Elements of Freedom werkt. Vrijheid om te dragen wat je wil, om te zijn wie je bent in kleding waarin je vrij kunt bewegen. Het merk vindt vrijheid voor de kledingmakers heel belangrijk en werkt daarom met fabrieken en ateliers die hun werknemers een goed inkomen geven. Moeiteloos worden eerlijke omstandigheden, duurzame materialen en heerlijk zittende kleding gecombineerd tot fashion die een blijvende indruk achterlaat.

Over Fashion Revolution Week

Op 24 april 2013 vond de grootste ramp in de kledingindustrie: het instorten van de Bengaalse kledingfabriek Rana Plaza. Hierbij kwamen 1138 mensen om het leven en er vielen 2500 gewonden. Om ervoor te zorgen dat een ramp als Rana Plaza in de toekomst voorkomen wordt en merken blijven werken aan systematische verbetering van de mode- en textielindustrie, roept Fashion Revolution iedereen op om tijdens Fashion Revolution Week modemerken via social media de simpele vraag te stellen: Who Made My Clothes?

Hoe werkt het?

Voor ieder kledingstuk dat via de webwinkel van Elements of Freedom wordt verkocht in de Fashion Revolution Week zal 20 euro overgemaakt worden aan de ontwikkelingsorganisatie Solidaridad. Solidaridad is een ontwikkelingsorganisatie die zich inzet voor eerlijke en duurzame productieketens wereldwijd, waaronder de productie van katoen.