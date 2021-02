Fabienne Chapot Fall / Winter 2021 Collectie

“En route”

Onze AW21 collectie neemt ons mee op een fictieve reis, geïnspireerd op een sterke iconische vrouw, die alleen per motor de wereld rondtrekt.

Geïnspireerd door haar reis, stelden we ons een vrouw voor met lef en een coole attitude. Ze droeg prachtige vrouwelijke jurken gecombineerd met lagen van sweaters en over de top jackets. Door de verscheidenheid aan landschappen en ontmoetingen met bijzondere mensen onderweg ontwikkelt onze muze zich van een jonge zorgeloze, nieuwsgierig meisje tot een sterke onafhankelijke vrouw. Een soul-searching world tour die haar eigen stijl bepaalt.

Ze is vrijgevochten, moedig en vrolijk, en cruist door het leven met een grote glimlach op haar gezicht, en sluit vriendschappen met iedereen die ze ontmoet. Er zijn een aantal dingen die ze altijd bij zich heeft, als herinnering aan de plaatsen waar ze is geweest. Een geluksbrenger in de vorm van een ‘cowboyboot’- die haar eraan herinnert om met beide benen op de grond te blijven staan, steady en trots; een ansichtkaart met bloemen en een klavertje vier worden in haar notitieboekje geplakt, dat als dagboek fungeert en al haar indrukken van de expeditie koestert.

AW21 neemt ons mee op een reis door een verscheidenheid aan landschappen, interessante ontmoetingen en inspiratiebronnen en vertelt het verhaal van een meisje die haar droom najaagt. Onze collectie, haar garderobe, is een afspiegeling van de bijzondere reis en haar sterke karakter en vrouwelijkheid.

Chapter 6: High Hopes

Chapter 7: The path ahead

Chapter 8: Into the unknown

Chapter 9: Floating memories

Chapter 10: The grande finale

Als hardware kozen we voor de ‘cowboyboot’ als gelukssymbool voor de sterke vrouw – een reminder om met beide benen op de grond te blijven staan, steady en trots.

Over de collectie

Haar zorgeloze, onafhankelijke houding komt tot uiting in de vrouwelijke silhouetten en handgemaakte bloemenprints. Haar optimisme schittert in felle kleuren: smaragdgroen en prachtig roze. Klassieke wikkeljurken of elegante midirokken met vrouwelijke topjes en kleurrijk breiwerk, zijn moeiteloze stukken die ze elke dag draagt.

Ze combineert haar vrouwelijke geprinte items met haar favoriete jeans of corduroy flares. Vrouwelijke boho blouses en jurken met geschulpte details vormen een perfect contrast met de robuustheid van haar motor. Langs de weg vindt ze wat wilde bloemen en plakt ze in haar schetsboek als aandenken aan deze bijzondere reis. Losse bloemenillustraties op prachtige lurex geweven stoffen zijn geïnspireerd op de schetsen die ze maakt. Onze collectie denim met borduursels voegt een dromerige en nostalgische sfeer toe. Een nieuwe dierenprint in zwierige georgette viscose is een toevoeging voor haar stoere denim en laarzen.

Haar avontuurlijke geest komt tot uiting in de gedurfde collectie: opvallende handgemaakte prints met bijpassende accessoires, prachtige nieuwe kledingsilhouetten en een statement geborduurd gilet van wol. Ontdek statement boho blouses met ruches en eye catching suits in een roze en saffraan kleurenspectrum, complimenten gegarandeerd.

Tijdens het festive seizoen komt onze muze aan het einde van haar reis: de grote finale. Ontdek een kleuren pallet van zwart, kobalt en roestoranje en accenten van gouden lurex die een gedurfde maar sensuele toon creëren. Onze blouses en jurken met kleine ruches zijn moeiteloos elegant. Lurex jacquards en viscose crêpe met 3D-borduurdetails verheffen de collectie en weerspiegelen het feestelijke sentiment.