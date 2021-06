Fan van fietsen met HEMA

Samen met partner AGU brengt HEMA de vier unieke wielrenshirts uit.

Nederland is gek op fietsen. Naar je werk, school, sport of voor de boodschappen; de fiets kan je overal brengen. Fietsen is voor iedereen. Net als HEMA. Daarom is HEMA fan van fietsen én sinds januari 2020 trotse sponsor van Team Jumbo-Visma. HEMA brengt rondom Tour de France vier unieke wielrenshirts uit. De shirts zijn unisex modellen en dus geschikt voor mannen en vrouwen.

HEMA 95 jaar

Een van de shirts heeft een retro uitstraling en is ontworpen ter ere van het 95-jarige bestaan van HEMA. Het shirt is donkerblauw met witte mouwen.

Team Jumbo-Visma

HEMA komt ook met een donkerblauw wielrenshirt met fietsprint erop én met een replica van het Team Jumbo-Visma shirt. Het is een zwart fietsshirt met een honinggraadprint. Het shirt heeft korte mouwen en een rits in de hals. Het shirt is aan de onderkant voorzien van elastiek en de siliconen strip aan de achterkant zorgt ervoor dat het shirt niet omhoog kruipt tijdens het fietsen. Delen van de stof zijn voorzien van een open meshstructuur, wat zorgt voor afkoeling tijdens het fietsen.

Tompoucen op de fiets

Kan je geen genoeg krijgen van de tompoucen van HEMA? Geen zorgen want met het nieuwe wielrenshirt van HEMA fiets je heel Nederland door in een tompouceshirt. Wie wil dat nou niet?