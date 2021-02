Fat Moose FW21 Collectie

Het Deense Fat Moose (2010) is opgericht vanuit liefde voor extreme sporten, comfort en design. Dit label is je ideale single go-to solution voor een actieve, avontuurlijke lifestyle. Elk seizoen wordt er een collectie gemaakt waarin duurzaamheid en innovatieve stoffen worden gecombineerd met praktische oplossingen. Functionaliteit en technologie staan voorop, maar wordt gecombineerd met prachtig design. De jassen zijn ontworpen voor mannen met een urban lifestyle, maar dankzij de water- en winddichte kwaliteit ook geschikt voor elke outdoor uitdaging.

Take your outdoor look into town! In de herfst/winter 2021 zien we namelijk dat de outdoor look helemaal past in het casual straatbeeld. De functionele en stijlvolle jassen kun je eenvoudig combineren.

Elk jaar streeft Fat Moose ernaar zich te ontwikkelen en te verbeteren. Dit seizoen hebben ze daarom gekozen voor een eco-vriendelijker proces: het gebruik van de innovatieve 3M® Thinsulate®-technologie. Dit is het perfecte alternatief voor dierendons. De vernieuwende wattering slaat lichaamswarmte op, transporteert vocht naar buiten en is bijzonder licht. Kortom, een jas van Fat Moose is een ware winter wardrobe essential!

Lees meer over Fat Moose op de merkpagina: fashionunited.com/companies/fat-moose