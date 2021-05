Feest! Filippa K viert 10-jarig bestaan Soft Sport met koninklijke Zweedse opera balletdansers

Amsterdam, 13 mei 2021 - Filippa K viert het 10-jarig bestaan van haar athleisure-collectie, beter bekend onder het label Soft Sport. Door mode en functie te combineren, was en blijft Soft Sport een pionier in het hoogwaardige active & loungewear segment, door relaxte en stijlvolle stukken te creëren die er mooi uitzien en goed presteren.

- Karin Segerblom, Hoofd Design bij Soft Sport

Om het jubileum te vieren, werkt Filippa K samen met twee opkomende, getalenteerde balletdansers van de Koninklijke Zweedse Opera. Als de sterren van de campagne gaan Madeline Woo en Camille Chanial in een video in gesprek over hun liefde voor dans en het belang van beweging.

"Als ik dans of sport, wil ik me op mijn gemak en zelfverzekerd voelen. Ik zoek naar kleding die weinig onderhoud vraagt, maar die me toch een goed gevoel geeft. "

- - Madeline Woo, danseres bij het Zweeds Opera Ballet

Naast de campagne zal een verzameling nieuwe stukken worden gelanceerd - ontworpen voor low-intensity workouts (zoals dans, yoga, Pilates en Barre). Echter zijn de stijlvolle items ook geschikt voor wanneer je onderweg bent of juist wilt relaxen. Het assortiment zal te zien zijn op de dansers die de outfits dragen op de campagnebeelden en video’s. De collectie is verkrijgbaar in winkels alsook via de website: filippa-k.com.