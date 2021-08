Filippa K lanceert Herfst/Winter 2021 collectie met betekenisvolle en tijdloze items

FILIPPA K LANCEERT HERST/WINTER 2021 COLLECTIE MET BETEKENISVOLLE EN TIJDLOZE ITEMS

Donderdag, Amsterdam - De Filippa K herfst/winter collectie van 2021 onderzoekt het idee van comfort en luxe door het hebben van een simpele maar betekenisvolle garderobe. Elk item is ontworpen om een persoonlijke connectie te creëren, waardoor het snel één van je favoriete, tijdloze items wordt.

De collectie is gecreëerd in 2020, waarin het ontwerpproces geïnterlinieerd was met het doorbrengen van veel tijd thuis en waarin we reflecteren op wat écht belangrijk is. Een verlangen naar eenvoud, een focus op het genieten van momenten en het belang van een garderobe die de drager ondersteunt. Moeiteloze items die helpen om de behoefte van de drager om te focussen op hun garderobe te verminderen, waardoor ze zich meer kunnen concentreren op het leven. Hierbij weerkaatsen comfortabele items tevredenheid door middel van het bezitten van minder, maar duurzame items.

De collectie is geïnspireerd op de roots van het merk waarbij de focus lag op het creëren van iets nieuws. Filippa K heeft altijd met natuurlijke materialen en relaxte silhouetten gewerkt, maar deze collectie biedt een nieuw, fris perspectief op deze bekende basis. Lossere profielen, strakke lijnen en kleuren gekozen met in gedachten de mogelijkheid om te werken met lagen, in combinatie met rijke texturen en zachte stoffen in de gehele collectie. Gebreid wol, geborstelde jersey en warme flannels dragen het comfort binnen de collectie uit, naast grofgebreide items voor het toevoegen van een persoonlijke touch.

“Deze collectie draait om eenvoud. Door de focus op minder items van betere kwaliteit, kunnen we meer liefde een aandacht in elk ontwerp stoppen, waardoor we een emotionele connectie met de drager creëren die stand houdt."

- Emil Wiman, Filippa K Head of Design

Het kleurenpalet van de collectie draagt de emotionele band met de kledingstukken uit - diepe aardetinten zoals Dark Oak, Moss Green en Taupes bieden een geruststellende basis, terwijl frisse Ivory tinten een gemakkelijke lichtheid toevoegen.

Mannencollectie

Bij de mannencollectie wordt het relaxte gevoel benadrukt door op maat gemaakt items die gecombineerd kunnen worden met de casual favorieten voor een wat meer professionele look, wat de alledaagse realiteit van de moderne wereld reflecteert.

Vrouwencollectie

Bij de vrouwencollectie zorgt stretch stof voor een moeiteloze aantrekking, met een reminder dat zelfvertrouwen komt van je goed voelen in wat je draagt.

Soft Sport

Inspiratie kwam van het naar binnen kijken en het vinden van een nieuw perspectief van thuis zijn, terwijl je ook gebruik kunt maken van de kracht en energie om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Of het nu gaat om langzame, doelbewuste bewegingen of explosieve, krachtige acties, de collectie is ontworpen om aan te sluiten bij de vele manieren waarop ieder van ons met het leven omgaat. Het assortiment biedt een variatie aan combinaties voor zowel de actieve als de recreatieve aspecten van de dag van de drager. Essentiële leggings en beha's creëren een responsieve basislaag, terwijl functionele broeken, zachte tops en beenwarmers van kasjmier eindeloze mogelijkheden voor zelfexpressie bieden. Het kenmerkende donsjack van het merk keert terug in een opvallende glansafwerking en voegt warmte en stijl toe tijdens de koudere maanden.

"Terwijl het afgelopen jaar me aanmoedigde om schoonheid te vinden in de kalmte van thuis, was het ook een tijd van het ontdekken van nieuwe manieren om actief te blijven en mogelijkheden om buiten te bewegen. Deze collectie vindt een balans tussen de zachte en sportieve kanten van ons leven, waardoor we ons comfortabel en zelfverzekerd kunnen voelen op elk moment van de dag."

– Karin Segerblom, Soft Sport Head of Design

Het kleurenpalet weerspiegelt het evenwicht tussen zachtheid en kracht. Lichte, natuurlijke tinten zoals Rosewater en Sandgrass knipogen naar de natuur in de herfst, terwijl White, Black en het heldere Chili Red een krachtige knipoog naar de wereld van de klassieke sporten toevoegen.